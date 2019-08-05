Yeni Sigara fiyatları 2019! Sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte 5 Ağustos güncel sigara fiyat liste

Sigara fiyatları ne kadar oldu? 5 Ağustos 2019 Güncel sigara fiyatları vatandaşlar tarafından büyük merak konusu oldu. Sigara fiyatlarında Nisan ayında yapılan zamdan sonra yeni bir zamn daha geldi. 6 Nisan'daki sigara fiyat artışından sonra fiyatları değişmeyen sigara markaları da zamdan etkilendi.

Peki, hangi sigaraya ne kadar zam geldi? İşte 5 Ağustos güncel sigara fiyat listesi...

YENİ SİGARA FİYATLARI 2019

British American Tobacco şirketine ait sigaralar bugün itibarıyla yeni fiyatlarıyla satılıyor. Philip Morris'in ve JTİ'nin de zamlı fiyatları açıklaması bekleniyor. 1-3 TL'lik zammın ardından 12 TL'ye satılan bir sigara 15 TL'ye yükselirken, 16 TL'ye satılan bir sigara da 17 TL olacak.

Zammın duyulmasının ardından henüz yeni tarifeye geçmeyen marketlerde kuyruklar oluştuğu, vatandaşların çok sayıda sigara aldığı görüldü.

ENFLASYONA ETKİSİ NE OLUR?

5 Ocak’ta alınan kararla sigara vergilerinde yüzde 63 olan nispi ÖTV oranı yüzde 67’ye çıkarılmıştı. Böylelikle, toplam vergi yükü artarak, bir paket sigara fiyatının yüzde 86’sına yükselmişti. Sigara fiyatına yapılan yüzde 25’lik zammın Ağustos enflasyonuna etkisinin ise en az 1.5 puan olması bekleniyor.

ÖTV GELİRLERİ İÇİNDE PAYI YÜZDE 38'E ÇIKTI

Sigarada fiyatlarında dün ve bugün gerçekleşen artışlar ile yılın geri kalanında bütçeye 5 milyar ÖTV, 1 milyar KDV olmak üzere, toplam 6 milyar TL vergi geliri sağlanmış olacak. Sigara ÖTV gelirlerinin toplam ÖTV ve toplam vergi gelirleri içindeki payı da yapılan vergi artışları ile giderek tırmanıyor. Son yıllarda ÖTV gelirleri içindeki payı artış içinde olan tütün mamullerinin, 2019 yılının ilk 6 ayı sonunda payı yüzde 38’e ulaştı. Geçen yıl bu rakam yüzde 32 düzeyindeydi. 2019'un ilk 6 ayında toplam vergi gelirleri 307.7 milyar lira ve ÖTV geliri ise 64.8 milyar liraya çıkarken bunun tam 24.7 milyar lirası sigaradan elde edildi. Benzer şekilde, tütün mamullerinden elde edilen ÖTV gelirlerinin toplam vergi içindeki payında da önemli bir artış gerçekleşerek yüzde 6.8'den yüzde 8’e çıktı.

HER YÜZDE 1'LİK KAÇAK 800 MİLYON LİRA VERGİ KAYBI

Türkiye'de toplam sigara tüketimi şu anda 118 milyar dal yani 6 milyar paket olarak ölçülüyor. Kaçak sigaranın mal olduğu vergi kaybı ise yaklaşık 1.5 milyar lira. Yasal pazardan kaçağa geçen her yüzde 1'lik dilim yani 1 milyar dalda (50 milyon paket) devletin kaybı 800 milyon liraya ulaşıyor. Eğer bu son zamlarla kaçak sigara pazarı ikiye katlanırsa vergi kaybı 1.5 milyar lira olabilecek.

4 LİRALIK MALİYET ARTIŞI

Son olarak temmuz ayında yapılan ÖTV değişikliği ile sigara başına 0.2676 liradan olan asgari maktu vergi 0,2895 liraya yükseltildi. Böylece paket başına asgari maktu vergi 5 lira 35 kuruştan 5 lira 79 kuruşa çıktı. Maktu vergi tutarı da 0.42 liradan 0.4539 liraya yükseltildi. Böylece ÖTV alt limiti 5.36 liradan 5.79 liraya yükseldi. 8.5 liranın altında satılan ürünler bu vergiye tabi. Daha yüksek tutarda satılanlardan ise yüzde 67 olan nispi vergi alınıyor.

FİYAT NEDEN KATLANIYOR?

Sigarada perakende satış fiyatına bağlı vergilendirme sistemi “mali çarpan” etkisi yaratıyor. “Mali çarpan” vergi ya da maliyet artışlarının perakende fiyatlara katlanarak yansıması sonucunu doğuruyor. Şu anda çarpanın mevcut seviyesi 9,3 olarak hesaplanıyor. Dolayısıyla, 1 kuruşluk bir maliyet artışının perakende fiyata yansımasının 9,3 kuruş tutarında olabiliyor. Buna göre, maktu vergide temmuz başında gerçekleşen 0,0339 TL’lik artışın, perakende fiyatlara yansımasının ortalama 0,32 TL tutarında olması gerekiyordu.

Sigara vergi sisteminde Ocak ayında gerçekleşen değişiklikler kapsamında nispi vergi yüzde 63’ten yüzde 67’ye çıkarılmıştı. Bu 4 puanlık artış yine mali çarpan sebebiyle, ortalama fiyattaki bir üründe yaklaşık 4 TL fiyat artışına neden olmaktaydı. Bu vergi artışının yaklaşık yarısı yani 2 TL’si fiyatlara yansımıştı. Temmuz’da gerçekleşen maktu vergi artışı ile birlikte ortalama fiyattaki bir üründeki toplam vergi etkisi 2,5 TL olarak hesaplanıyordu.