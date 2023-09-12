Ben Bu Cihana Sığmazam 36. bölüm yayınlandı! (Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm izle)
Ben Bu Cihana Sığmazam 36. bölüm ile ekranlara geldi. Oktay Kaynarca'nın başrolünde yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam yeni sezonu ile 12 Eylül 2023 Salı akşamı 20:00'de seyirci karşısına çıktı. Dizin son bölümünde; Cezayir artık Leyla ve ailesiyle birlikte memleketinde sakin bir hayat sürmektedir. Ancak kim olduklarını bilmediği yeni düşmanları onu rahat bırakmazlar Dizinin izleyicileri için Ben Bu Cihana Sığmazam 36. son bölüm full izle bilgilerini bir araya getirdik. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm özeti...
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Senaryosunu Zülküf Yücel ve Zehra Yücel kaleme alırken; yapımını ise KYN Yapımevi üstleniyor. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Mustafa Şevki Doğan oturuyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 36. son bölüm izle ekranı hakkında bilgiler...
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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 36. BÖLÜM İZLE!
Ben Bu Cihana Sığmazam 36. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açıldı. Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm izlemek için ATV'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.
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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 36. BÖLÜM ÖZETİ
Cezayir Türk aradan geçen bir senelik zaman diliminde 5 büyük silah tüccarını toplayarak "Dayılar Masası" adı altında bir ortaklık kurmuş, başına da yeğeni Ateş'i oturtmuştur. Artık işlerden elini ayağını çekmiş halde, eşi Leyla ve ailesiyle birlikte memleketinde sakin bir hayat sürmektedir.
Ancak kim olduklarını bilmediği yeni düşmanları onu rahat bırakmazlar. Önce silah yüklü gemisi Akdeniz'de saldırıya uğrayıp kaçırılır. Ardından aynı düşmanlar onu da bulup öldürmek isterler. Saldırıdan kurtulan Cezayir, eski dostu Atakan'dan yeni düşmanlarının kim olduğunu öğrenir.
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Bu düşman, Türkiye'nin Mavi Vatan politikasından ve en fazla silah ihracatı gerçekleştiren ülkelerden biri olmasından rahatsızlık duyan "Müttefikler" isminde uluslararası bir konsorsiyum dur. Dayılar Masası'nın bir benzerini kurarak, yerli işbirlikçileri ile beraber saldırıya geçmişlerdir. Ve bu sefer hedefleri sadece Cezayir değil, aynı zamanda Türkiye'dir.
Leyla'ya emekli olduğunu ve işlerden elini ayağını çektiğini söyleyen Cezayir, yapması gerekenin ne olduğunu çok iyi bilmektedir. Fakat bu aynı zamanda Leyla ve kızı Suna'yla arasının bozulmasına sebep olacaktır.