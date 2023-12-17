Yeni neslin gözünden: Anlamakta zorlandıkları eski gelenekler

Her jenerasyonun kendine ait gelenekleri vardır ve nesilden nesile aktarılabilir. Ancak bazı gelenekler, ya teknolojinin gelişmesinden dolayı ya da yaş farkının getirdiği uyuşmazlıktan dolayı yeni nesle anlamsız gelebilir. Böyle durumlarda o geleneğin devam etmesi de zorlaşır. İşte, günümüz gençlerinin anlamakta zorlandığı 8 gelenek…