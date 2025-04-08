Yeni moda: Yarım düğün

Geleneksel nikah salonlarındaki kısa sürede gerçekleşen merasimlerin çiftlerin takı kaybı yaşamasına neden olduğunu ve projeyle bu kaybın da önüne geçtiklerini ifade eden İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Esnaf Odası Başkanı Adem Sönmez, "Projenin başlama amacı, gelin ve damatlarımızdan ve ailelerinden gelen talepler doğrultusunda başlamıştı. Asıl amacımız burada esnaf arkadaşların hafta sonlarını değerlendirmek adına cumartesi gündüz saat 13.00 ile 17.00 arasında pazar günü 13.00 ile 17.00 arasında. Biliyorsunuz nikahlarımız da belediyelerde en çok yoğun olan tarihler ve en sık olan tarihler cumartesi ve pazar gündüzleri, biz orada hem belediyelerin de yükünü biraz alabilmek hem de sektördeki arkadaşlarımıza bir ek gelir olarak da bu nikah formatını geliştirdik."

"Asıl amaçlarımızdan bir tanesi gelin, damat ve ailelerinin en büyük kaybı olan takı kaybını önlemekti. Biliyorsunuz nihayetinde insanlar 20 yıl, 30 yıl evinde bekler. Anne babaları çocuklarının o günleri için bir yatırım yapar. Nikah salonlarında biliyorsunuz bütün seramoniler 15 dakika, 20 dakikalık seramonilerdir. Biz onu 2 saatlik formata çektik. Yani insanların takılardaki kayıplarını önlemek adına geliştirilmiş olan bir projeydi ve sahada çok büyük bir kabul gördü. Hem gelin damat tarafından hem de aynı zamanda esnaf olan arkadaşlarımız tarafından bir kabul gördü" dedi.