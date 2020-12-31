Borsa İstanbul'da Gübretaş hisselerine yatırım yaparak şirketin bulduğu 6 milyar dolarlık altın rezervi haberinin açıklanması ile 2.2 milyar liralık servete ulaşan Oğuzhan Şahinkaya, Habertürk'e samimi ve yatırımcılar için ders çıkarılacak açıklamalarda bulundu. Borsa İstanbul'da küçük yatırımcı Twitter'dan tüyo peşinde koşup zarar ederken bu örnek borsada tüyo ile değil çalışarak, bilanço, izahname, faaliyet raporu okuyarak milyarder olunacağını açık bir şekilde ortaya koydu.

Gelişmeleri yeniden kısaca özetlersek, Türkiye geçen hafta Gübretaş'ın Söğüt'teki altın sahasında 3.5 milyon ons yani tam 6 milyar dolarlık altın bulunduğu haberi ile çalkalandı. Bu haberin içinden bir milyarder ve borsa yatırımcıları için çok önemli dersler çıktı. Haberin ardından Gübretaş'ın Borsa İstanbul'daki hisseleri 46 liradan 76 liraya yükseldi. Geçen haftaki yükselişle şirketin piyasa değeri de 15.3 milyar liradan 25.5 milyar liraya yani 3.5 milyar dolara çıktı.

ÖĞRETMENİN ÇOCUĞU MİLYARDER OLDU

Bu haberin detaylarından tüm yatırımcılara ders olacak ilginç bir borsa yatırımcısı hikayesi çıktı. Hemen söyleyeyim şirketin hissesini henüz 3 lirayken almaya başlayan Oğuzhan Şahinkaya şu anda şirketin yüzde 8.7'sine sahip. Yüzde 75'i Tarım Kredi Kooperatifleri'ne ait olan şirketin yüzde 24.05'i halka açık. Yani halka açık bölümün üçte biri Şahinkaya'ya ait. Rakamlarla ifade edersek şirketin bugünkü 76 liralık hisse fiyatı ile 2.2 milyar liralık bir servete sahip Şahinkaya. Servetin büyük bölümü de Gübretaş'ın 2 liradan 76 liraya giden yükselişi kaynaklı. Peki kimdir Oğuzhan Şahinkaya ve Gübretaş hisselerini nasıl aldı? Şahinkaya, röportaja başlarken "Gübretaş sizi milyarder yaptı" cümlesinin kullanılmasını pek istemedi. Ancak rakamlar ortada olduğu için yazmakta bir sakınca görmedim. Aksine Şahinkaya'nın hikayesi borsada tüyo peşinde koşup köşeyi dönmeyi hedefleyenlere doğru yolu göstermek açısından önemli. Bir öğretmenin iki erkek çocuğundan birisi Oğuzhan Şahinkaya. Öğretmen babanın maaşından arda kalanlardan küçük küçük aldığı hisseler ile borsa ile tanışıyor.

KOZA'NIN FAALİYET RAPORUNDAN ÇIKTI

Ağabeyi ile birlikte Boğaziçi Üniversite'sinden mezun oluyor. Elektrik-Elektronik mühendisi. Boğaziçi'ndeyken hisse alım satımına devam ediyor. En büyük zevki 200, 250 sayfalık izahname, faaliyet raporu ve bilanço okumak aynı zamanda makro ekonomiyi takip etmek. Şirketlerin bilançolarını, faaliyet raporlarını okuyarak borsada hep kazanmış. 2009 krizinde evini satarak aldığı TOFAŞ hissesi ile kazanılan para ile aile Bursa'da Şahinkaya Hexagon Koleji ve Özel Şahinkaya Eğitim Kurumları'nın kuruyor. Başka yatırımları da var ancak biz gelelim konumuz olan ve onu milyarder yapan Gübretaş'taki yatırımına. Gübretaş hissesinde 2 yıldır alım yaptığını belirten Şahinkaya yatırım kararının Koza Altın'ın faaliyet raporundan çıktığını belirtiyor. Koza'nın 2018 raporunda altın rezervinin 12.2 milyon ons 2019 raporunda ise 8 milyon ons rezerv göründüğünü anlatan Şahinkaya, "Gübretaş'ta matematikle analizle kazandım. 4 milyon ons kayıptı. Sonra Gübretaş ile ilişkiye gördüm. Yatırıma böyle karar verdim" diyor.

'BİR HAFTA ÇOCUĞUM İLE KONUŞMADIM'

Kendisinin yatırım sürecinde hissenin yükselmediğini anlatan Şahinkaya, pandemi nedeniyle de zorlandığı süreci şöyle dile getiriyor: "Pandemide 1 hafta boyunca çocuğumla bile konuşamadım. Battığımızı düşündüğüm için. Eşim bana Türkiye'de kimse bilmiyor sen mi görüyorsun' diyordu. Ama ben matematiğin kazandıracağını biliyordum. Herkese aynı şeyi söylüyorum: Sabır."

'BEN VARIM DİYE MANİPÜLATÖR YAKLAŞAMIYOR'

Peki Şahinkaya bundan sonra ne yapacak? Gübretaş hisselerini satmayacağını, hisseleri şirketten kar payı almak için aldığını belirten Şahinkaya "Para, milyarderlik önemli değil. Ben sadece o şirketin ortağıyım. Temettü almak için yatırım yaptım. Bundan sonra da hisse satmayacağız. Kar payı alacağız. Devletin güzide kurumu ile ortak oldum. Allah bunu nasip etti. Bu bana yeter. Ben burada oldukça da küçük yatırımcı için de iyi oluyor. Çünkü manipülatörler ben burada olduğum için korkuyorlar gelmiyorlar. Her piyasa düzeltme ister ancak hissenin daha istikrarlı olmasını da sağlıyoruz" diye konuştu.