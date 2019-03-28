19 kilometre olacak

28 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Mehmet Demirkaya'nın haberine göre Kadıköy'den Beylikdüzü'ne uzanan metrobüs hattında oluşan aşırı yoğunluk nedeniyle eski İBB Başkanı Kadir Topbaş tarafından gündeme getirilen yeni metro hattının projesi tamamlandı. İBB Ulaşım Planlama Müdürlüğü tarafından hazırlanan, Sefaköy-Beylikdüzü (TÜYAP) yeni metro hattına ait proje, Küçükçekmece SİT alanından geçeceği için İstanbul 4 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'nun onayına sunuldu. 19 kilometrelik metro hattı, yapılması planlanan hattın ilk aşamasını oluşturuyor. Metro hattı Sefaköy'den sonra ikiye ayrılacak. Bir hat kısmen metrobüs hattını izleyerek Söğütlüçeşme'ye (Kadıköy),diğer hat ise Sefaköy Bahçelievler-Bakırköy-Zeytinburnu, Fatih'ten geçerek Yenikapı'ya ulaşacak.
İBB yetkililerinden alınan bilgiye göre, Sefaköy-Yenikapı arasında yapılacak 14 kilometrelik metro hattı ile kısmen metrobüs hattının altına yapılacak ve metro hattının ikinci aşamasını oluşturan İncirli-Gayrettepe-Söğütlüçeşme metro hatlarının proje çalışmaları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılıyor.
METROBÜS YETMEYİNCE...
İstanbul'daki toplu taşıma sisteminin önemli bir unsurunu oluşturan metrobüs hattı, aşırı yoğunluktan 2010'lu yılların başında alarm vermeye başlamıştı. Dönemin İBB Başkanı Kadir Topbaş 2012 yılında yaptığı bir açıklamada şu değerlendirmeyi yapmıştı:
"Metrobüsün bulunduğu hatta artık bir metro gerekiyor. Bu yoğunluğu otobüslerle taşımanız mümkün değil. Metrobüsü kaldırmadan da alttan metro çalışması yapılacak."
Aynı konuya bir yıl sonra da değinen Topbaş şöyle demişti:
"Metrobüs hattı kapasitesinin çok üstüne çıktı. Metro hattına dönüştürme düşüncemiz var. Metrobüsün çok sağlıklı olması için geniş olması lazım. İki şeritli olması lazım. Biz burada zor şartlarda ciddi sıkıntı yaşanan noktada 800 bin insanı taşıyoruz. Bunun kapasitesi 400 bini geçmemesi lazımken... Ufak bir kaza bile bütün sistemi durduruyor. Bu sıkıntıdan kurtulmak ancak metro hatlarının gelişmesi ile mümkün."
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