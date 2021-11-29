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Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçının yazar yorumları

Galatasaray, üper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Avrupa'da Marsilya'yı devirerek liderliğini sürdüren sarı-kırmızılıların Süper Lig'de ise kan kaybı devam etti. Üst üste 3. kez kazanamayan Aslan, lider Trabzonspor'un 14 puan gerisine düştü. Spor yazarları karşılaşmayı yorumladı

29.11.2021 - 09:34 | Güncelleme: FUTBOL

  • UĞUR MELEKE: Fatih Terim, Marsilya maçının üç yıldızı Cicaldau, Kerem ve Feghouli’nin üçünü birden dinlendirmeye kalktı Malatya’da. Ancak Galatasaray’ın bence bu üç oyuncuyu bir arada dinlendirme lüksü yok. Galatasaray’ın yaratıcılığı, ikinci üçüncü bölge geçişi bu üç adama bağımlı. Taylan-Berkan çalışkan, Barış koşucu, Babel kurnaz Emre yürekli. Ama hiçbiri yeterince yaratıcı değil. 

  • Galatasaray’ın oyun aklının, Cicaldau-Kerem Feghouli’nin üçünün birden sahada olmadığı bir maçta kusursuz işlemesi pek olası görünmüyor. İşlemedi de zaten. Fatih Terim (elbette kurmayları yoluyla) önce 46’da Kerem-Cicaldau’yu oyuna sürüp ekibini Marsilya 11’ine yakınlaştırdı. İlk 45’te Babel’in uzaydan vurdukları hariç şutu olmayan, rakip ceza alanında sadece 7 kez topla buluşan Galatasaray 46’da canlandı. 46-65 arası beş şut fırsatı, iki de net pozisyon buldu. 

  • Terim, 65’te de bu kez Konya ilk ve Göztepe ikinci devresinde denediği başardığı ayarlarına döndü. Bir ön liberosunu çıkardı, santrforlarını ikiledi. Galatasaray son yarım saati ceza alanında çok daha kalabalıklaşarak oynadı. Ancak yetmedi. Galatasaray, ilk yarıyı tamamıyla boşa harcadı zira.

  • ERMAN TOROĞLU: Zakkum grubunun güzel bir parçası var: 'Her geçen yıl birer birer masadan eksiliyor dostlar…' Bu kısmı biz bu sene Süper lig için rahatlıkla söyleriz. Büyükler daha yarı sezon olmadan ufak ufak masadan ayrılıyor, yani şampiyonluktan. G.Saray, 'takımı gençleştiriyorum' diyor. Marsilya'ya karşı iyi de oynuyor. Fatih Terim'in yerinde olsaydım o kadroyla çıkardım. Ne oldu ilk yarı kötü bir G.Saray, bu sefer ikinci yarı o kadroya mecbur oldu. 

  • Bu daha riskli ikinci yarı tempo artınca haliyle rakip de artıracak ve sakatlıklar fazla olacak. Çıkarsın alışkın olduğun takım ile neticeyi alırsın sonra rotasyon yaparsın. Bence tabii. Rezalet ilk yarı ve iki takım da çok kötü. Bir pozisyon var uzaktan vurulan, Muslera çıkarttı. İkinci yarı G.Saray baskı artırdı, ceza alanına girmeye başladı. Malatya'nın direnci arttı. G.Saray arkada boşluk bıraktı ama Malatya'da faydalanacak oyuncu yoktu.

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