15 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ligde ilk olarak 2017-2018 sezonunda yer alan sarı-siyahlı ekip, Galatasaray ile İstanbul'da 3 resmi maç yaptı.
Söz konusu mücadelelerde rakibini yenemeyen BtcTurk Yeni Malatyaspor, deplasmanda iki mağlubiyet, bir beraberlik yaşadı.
Sarı-siyahlı ekip, İstanbul'daki lig karşılaşmalarından 2-0 ve 3-0'lık mağlubiyetlerle dönerken, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise rakibiyle 0-0 berabere kaldı.
SON 5 MAÇINDA GALİP GELEMEDİ
Süper Lig'de son galibiyetini 15. haftada deplasmanda Beşiktaş'a karşı alan Yeni Malatyaspor, çıktığı son 5 mücadelede galip gelemedi.
Sarı-siyahlılar, söz konusu maçlarda 1 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı. Malatya temsilcisinin 19. haftadaki Trabzonspor müsabakası ise deprem nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti.
Yeni Malatyaspor, Galatasaray karşılaşmasıyla hem 5 maçlık kazanamama durumunu sonlandırmak hem de rakibine karşı deplasmandaki ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak.
MALATYA'DA ÜSTÜN TARAF
Malatya ekibi, sahasındaki lig maçlarında rakibine geçit vermedi.
Yeni Malatyaspor, sarı-kırmızılı ekiple Malatya'da oynadığı 3 lig karşılaşmasının 2'sini 2-1 ve 2-0'lık skorlarla kazandı. Bu sezonun ilk yarısındaki müsabaka ise 1-1 sonuçlandı.
İSTANBUL'DA TEK GALİBİYET BEŞİKTAŞ'TA
Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de İstanbul takımlarıyla oynadığı 12 maçta bir galibiyet alabildi.
2017-2018 sezonundan itibaren Süper Lig'de yer alan Malatya temsilcisi, İstanbul takımları Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa'ya karşı oynadığı maçlarda sadece bir kez 3 puan sevinci yaşadı. Bu galibiyeti de sezonun ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan müsabakada Beşiktaş'a karşı elde etti.
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