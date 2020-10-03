Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti. Galibiyeti getiren golü; 10. dakikada Benjamin Tetteh kaydetti. Bu sezon ilk galibiyetini alan Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki Yeni Malatyaspor 4 puana yükseldi. Deplasmandaki yenilmezlik serisi sona eren Antalyaspor 7 puanda kaldı. Kırmızı-beyazlılar, ligde 2019-2020 sezonunu üst üste 11 maç yenilmeyerek ve deplasmandaki son 8 karşılaşmasını kaybetmeyerek 9. sırada tamamlamıştı.

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