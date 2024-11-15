Yeni 'Lara Croft' Game of Thrones yıldızı Sophie Turner oldu

Arkeolog ve maceraperest Lara Croft'un hikayesini konu alan ünlü video oyunu Tomb Raider bu kez dizi olacak.

'Game of Thrones' dizisiyle dünya çapında üne sahip olan 28 yaşındaki Sophie Turner, merakla beklenen 'Tomb Raider' dizisinde Lara Croft'u canlandırmaya hazırlanıyor.

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Diziyi 'Fleabag'in yaratıcı ve başrol oyuncusu Phoebe Waller- Bridge, ekranlara taşıyacak.

Lara Croft, ilk olarak 1996 yılında Tomb Raider video oyunu serisinin yıldızı olarak ortaya çıktı. Korkusuz keşifleri ve kıvrak zekasıyla izleyicileri kendine çeken karakter, o zamandan bu yana çizgi romanlara, animasyon uyarlamalarına ve canlı aksiyon filmlerine yayıldı. REKLAM Tomb Raider evreninde geçen üç film bulunuyor. Angelina Jolie'nin başrolü üstlendiği 'Lara Croft: Tomb Raider' (2001), 'Lara Croft: Tomb Raider The Cradle of Life' (2003) ve Alicia Vikander'in Lara Croft'a hayat verdiği 'Tomb Raider' (2018).

Angelina Jolie başrollü 'Tomb Raider' filmi afişi Yeni 'Lara Croft' olmaya hazırlanan Sophie Turner, 'Game of Thrones'ta canlandırdığı Sansa Stark karakteriyle Emmy'e aday gösterilmişti. Alicia Vikander, Lara Croft rolünde Bu başarısının ardından Turner, 'X-Men: Apocalypse' ve 'Dark Phoenix' filmlerinde Jean Grey rolüyle beyazperdeye adım atmıştı.

İngiliz oyuncu en son 'Joan' ve 'The Staircase' dizilerinde rol almıştı.