Yeni Kral III. Charles'tan Prens Harry kararı

Açıklamada "Sussex Dükü Prens Harry'nin ülkesine ettiği hizmet, gaziler için yaptığı her şey ve silahlı kuvvetlerin saygın bir üyesi olduğu düşünüldüğünde, bu sağduyulu bir yaklaşımdır. Kraliçe'nin torunlarının, sevgili büyükannelerinin yasını tutarken, kendilerini iyi karşılanmış ve rahat hissetmeleri önemlidir. Majesteleri Kraliçe II. Elizabeth'in hayatı ve mirasına odaklanmayı saygıyla rica ediyoruz" denildi.