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Yeni Kral III. Charles'tan Prens Harry kararı

Kral III. Charles'tan Prens Harry kararı: Askeri üniforma giyecek

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in torunu Prens Harry, kraliyet görevlerini bırakıp ABD'ye yerleşmesinden sonra ilk kez yeniden askeri üniforma giyecek.

17.09.2022 - 11:00 | Güncelleme: ABONE OL
İHA

  • İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı unvanına sahip Kraliçe II. Elizabeth'in torunu Prens Harry'nin, İngiltere Kraliyet ailesinden gelen görevlerini bırakarak ABD'ye yerleşmesinden 2 yıl sonra ilk kez yeniden askeri üniforma giyeceği ifade edildi.

  • 8 Eylül Perşembe günü hayatını kaybeden Kraliçe II. Elizabeth için bugün gerçekleştirilecek ayinde, Prens Harry'nin, Kraliçe'nin diğer torunlarıyla birlikte cenaze başında nöbet tutacağı belirtildi.

  • İngiliz basınına göre bir Kraliyet kaynağı, Prens William ve Harry'nin, ülkenin yeni hükümdarı Kral III. Charles'ın isteği üzerine askeri üniforma giyineceğini söyledi.

  • Kraliyet sözcüsü, Prens Harry'nin askeri üniforma giyeceğini doğruladı.

  • Açıklamada "Sussex Dükü Prens Harry'nin ülkesine ettiği hizmet, gaziler için yaptığı her şey ve silahlı kuvvetlerin saygın bir üyesi olduğu düşünüldüğünde, bu sağduyulu bir yaklaşımdır. Kraliçe'nin torunlarının, sevgili büyükannelerinin yasını tutarken, kendilerini iyi karşılanmış ve rahat hissetmeleri önemlidir. Majesteleri Kraliçe II. Elizabeth'in hayatı ve mirasına odaklanmayı saygıyla rica ediyoruz" denildi.

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