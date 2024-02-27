Yeni kimlik için para yatırma işlemleri: Yeni kimlik kartı ücreti nereye, hangi bankaya yatırılır?

Yeni kimlik için para yatırma işlemleri: Yeni kimlik kartı ücreti nereye, hangi bankaya yatırılır?

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Kimliklerini yenilemek isteyen insanların yanı sıra evlilik ve kayıp gibi nedenlerle kimlik yenileme başvurusu yapanların sayısı da oldukça fazladır. Bu noktada kimlik yenileme başvurusu yaparken yeni kimlik harcı ödenir ve bu ödeme sonrası alınan dekontun kimlik yenileme randevusuna götürülmesi şartı vardır. Peki kimlik yenileme için hangi adımlar izlenmelidir? Devamı aşağıda…

Yeni Kimlik Ücreti Nasıl Yatırılır?

“Yeni kimlik ücreti nasıl yatırılır?” sorusu, vatandaşların en sık sorduğu sorular arasında yer alır. Herhangi bir sebeple kimlik yenilemeniz gerekiyorsa ve bunun için randevu aldıysanız öncesinde kimlik için harç yatırmanız gerekir. Bu harcın nereye yatırılacağı ise çok çeşitlidir. Bir bankada yatırdığınız kimlik yenileme ücretine dair makbuz ya da dekont aldıktan sonra kimlik yenileme randevusuna eksiksiz gitmiş olursunuz. Yeni kimlik para yatırma uygulaması için ise iki farklı yöntem vardır. Bunlardan biri parayı anlaşmalı bankaların şubesinden yatırmak, biri ise internet üzerinden yatırmaktır.

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Yeni Kimlik Kartı Ücreti Hangi Bankaya Yatırılır?

“Yeni kimlik kartı ücreti hangi bankaya yatırılır?” sorusunun yanıtını arıyorsanız anlaşmalı bankaları öğrenmek için okumaya devam edebilirsiniz. Kimlik ücretinin yatırılabileceği bankalar aşağıdaki listededir;

Halk Bankası

Ziraat Bankası

Ziraat Katılım Bankası

Vakıflar Bankası

Vakıf Katılım Bankası

Türkiye Emlak Katılım Bankası

Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. (PTT)

Kimlik Yenileme Ücreti ATM’den Nasıl Yatırılır? Yeni kimlik çıkarma gibi bir amacınız varsa bunun için yukarıdaki listede verilen bankalardan herhangi birinin şubesine giderek işe başlayabilirsiniz. Kimlik yenileme işlemi için ücret yatırma zorunlu bir işlemdir ve bunun yapılmadığı durumlarda yeni kimlik çıkarılamaz. Şayet yenileme ücretini ATM üzerinden yatırmaya karar verdiyseniz bunu 2 şekilde yapabilirsiniz; REKLAM Kartsız Yatırma İşlemi için Aşağıdaki Adımları Takip Edebilirsiniz; Söz konusu bankada sıra size geldikten sonra “Kartsız İşlemler”i seçebilirsiniz.

Karşınıza çıkan ekranda “Ödemeler” bölümüne girebilirsiniz.

“Ödemeler” ekranına girdikten sonra menü içinden “Vergi Ödemeleri” bölümünü seçebilirsiniz.

Söz konusu kısımda açılan menüden “Sürücü Belgesi ve Kimlik Yenileme” kısmına girebilirsiniz.

Bu kısımdan “Kimlik Yenileme Ücreti” bölümünü seçebilirsiniz.

Çıkan bölüme dikkatli bir şekilde T.C. kimlik numaranızı girebilir ve ekranda beklenen ücreti ATM üzerinden yatırarak işlemi bitirebilirsiniz. Yeni kimlik ücreti yatırırken kartla işlem yapacaksanız ATM’ye kartı yerleştirerek işe koyulabilirsiniz; REKLAM Karşıda açılan ekrana “Ödemeler” yazabilir ve butona tıklayabilirsiniz.

“Ödemeler” bölümünden sonra menüden “Vergi Ödemeleri” kısmına girebilirsiniz.

Buradan “Sürücü Belgesi ve Kimlik Yenileme” bölümüne erişebilirsiniz.

Ardından “Kimlik Yenileme Ücreti” kısmını seçebilirsiniz.

T.C. kimlik numaranızı girdikten sonra ekran üzerinde sizden talep edilen miktarı kartınızdan çektirebilirsiniz.

Yeni Kimlik Ücreti İnternetten Yatırma Nasıl Yapılır? Yeni kimlik çıkarmak için kimlik yenileme ücretinin yapılması gerekliliği vardır. Bunun için takip edilmesi gereken aşamalardan biri de internet üzerinden para yatırmaktır. Bankalardan yatırma işlemi yerine interneti tercih ediyorsanız aşağıdaki adımlara göz atabilirsiniz. İşte yeni kimlik ücreti internetten yatırma aşamaları; Gelir İdare Başkanlığı’na ait resmî web sitesine gidilir.

Sitede bulunan “Harç ve Değerli Kâğıt Bedeli Ödeme” kısmı ziyaret edilir.

Giriş yaptıktan sonra açılacak pencereden “T.C. Kimlik Kartı Bedeli Ödeme” tuşu seçilir. Ardından çıkan ekranda istenen bilgiler girilir ve ödeme aşamasına geçilir. REKLAM Kimlik Yenileme Ücreti Ne Kadar? 2024 yılı itibarıyla birçok şeyin fiyatına güncelleme geldiğinden kişiler tarafından “Kimlik yenileme ücreti ne kadar?” sorusu sorulur. Buna göre; Kimlik değiştirme ücreti: 130 TL

Kayıp nedeniyle değiştirme ücreti: 260 TL

Doğum nedeniyle kimlik değiştirme ücreti: 130 TL

Evlilik nedeniyle kimlik yenileme ücreti: 130 TL Kimlik Yenileme İşlemi İçin Gerekli Evraklar Neler? Yeni kimlik çıkarma uygulaması için bazı evrakların başvuru sırasında getirilmesi gerekmektedir. Bunlardan biri de harç bedelinin yatırıldığına dair makbuz veya dekonttur. Ancak başvuruda götürülmesi gereken evraklar bununla sınırlı değildir. Nüfus Müdürlüğü’ndeki randevunuza giderken bu evrakları getirerek randevu saatinde yerinizde olabilir ve işlemlerinize başlayabilirsiniz. Sizden talep edilen evrakları, randevu günü ve saatinden önce tamamlamalı ve randevu saatine geç kalmamalısınız. Bu evraklardan birinin dahi eksik olduğu durumlarda kimlik yenileme yapılmamaktadır. Yeni nüfus cüzdanı için gerekli belgeler; REKLAM Bir adet biyometrik fotoğraf

Nüfus cüzdanı/kimlik kartı, aile cüzdanı, sürücü belgesi ya da pasaport

Ödemenin yapıldığına dair dekont Yeni Kimliğin Gelmesi Kaç Günü Bulur? Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra yeni kimlik kartı, başvuru sahibi tarafından belirtilen adrese PTT aracılığıyla ulaştırılır. Bu anlamda yeni kimliğin adresinize teslimi ortalama bir haftayı bulabilir.

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