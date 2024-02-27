Yeni kimlik çıkartma için para yatırma işlemleri: Yeni kimlik kartı ücreti nereye, hangi bankaya yatırılır?
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde her vatandaş kimlik kartı kullanır. Çipli ve birçok işlemde hız ve pratiklik sunan kimlikler, insanların hayatını kolaylaştırır. Bu noktada birçok vatandaş kimlik yenileme ücreti ve bu ücretin nereye yatırılacağı gibi adımları merak eder. Siz de "Kimlik yenileme ücreti nereye yatırılır? Kimlik yenileme ücreti hangi bankaya yatırılır?" gibi soruların yanıtı için devamını okuyabilirsiniz…
Kimliklerini yenilemek isteyen insanların yanı sıra evlilik ve kayıp gibi nedenlerle kimlik yenileme başvurusu yapanların sayısı da oldukça fazladır. Bu noktada kimlik yenileme başvurusu yaparken yeni kimlik harcı ödenir ve bu ödeme sonrası alınan dekontun kimlik yenileme randevusuna götürülmesi şartı vardır. Peki kimlik yenileme için hangi adımlar izlenmelidir? Devamı aşağıda…
Yeni Kimlik Ücreti Nasıl Yatırılır?
“Yeni kimlik ücreti nasıl yatırılır?” sorusu, vatandaşların en sık sorduğu sorular arasında yer alır. Herhangi bir sebeple kimlik yenilemeniz gerekiyorsa ve bunun için randevu aldıysanız öncesinde kimlik için harç yatırmanız gerekir. Bu harcın nereye yatırılacağı ise çok çeşitlidir. Bir bankada yatırdığınız kimlik yenileme ücretine dair makbuz ya da dekont aldıktan sonra kimlik yenileme randevusuna eksiksiz gitmiş olursunuz. Yeni kimlik para yatırma uygulaması için ise iki farklı yöntem vardır. Bunlardan biri parayı anlaşmalı bankaların şubesinden yatırmak, biri ise internet üzerinden yatırmaktır.
Yeni Kimlik Kartı Ücreti Hangi Bankaya Yatırılır?
“Yeni kimlik kartı ücreti hangi bankaya yatırılır?” sorusunun yanıtını arıyorsanız anlaşmalı bankaları öğrenmek için okumaya devam edebilirsiniz. Kimlik ücretinin yatırılabileceği bankalar aşağıdaki listededir;
Kimlik Yenileme Ücreti ATM’den Nasıl Yatırılır?
Yeni kimlik çıkarma gibi bir amacınız varsa bunun için yukarıdaki listede verilen bankalardan herhangi birinin şubesine giderek işe başlayabilirsiniz. Kimlik yenileme işlemi için ücret yatırma zorunlu bir işlemdir ve bunun yapılmadığı durumlarda yeni kimlik çıkarılamaz. Şayet yenileme ücretini ATM üzerinden yatırmaya karar verdiyseniz bunu 2 şekilde yapabilirsiniz;
Kartsız Yatırma İşlemi için Aşağıdaki Adımları Takip Edebilirsiniz;
Yeni kimlik ücreti yatırırken kartla işlem yapacaksanız ATM’ye kartı yerleştirerek işe koyulabilirsiniz;
Yeni Kimlik Ücreti İnternetten Yatırma Nasıl Yapılır?
Yeni kimlik çıkarmak için kimlik yenileme ücretinin yapılması gerekliliği vardır. Bunun için takip edilmesi gereken aşamalardan biri de internet üzerinden para yatırmaktır. Bankalardan yatırma işlemi yerine interneti tercih ediyorsanız aşağıdaki adımlara göz atabilirsiniz.
İşte yeni kimlik ücreti internetten yatırma aşamaları;
Kimlik Yenileme Ücreti Ne Kadar?
2024 yılı itibarıyla birçok şeyin fiyatına güncelleme geldiğinden kişiler tarafından “Kimlik yenileme ücreti ne kadar?” sorusu sorulur. Buna göre;
Kimlik Yenileme İşlemi İçin Gerekli Evraklar Neler?
Yeni kimlik çıkarma uygulaması için bazı evrakların başvuru sırasında getirilmesi gerekmektedir. Bunlardan biri de harç bedelinin yatırıldığına dair makbuz veya dekonttur. Ancak başvuruda götürülmesi gereken evraklar bununla sınırlı değildir.
Nüfus Müdürlüğü’ndeki randevunuza giderken bu evrakları getirerek randevu saatinde yerinizde olabilir ve işlemlerinize başlayabilirsiniz. Sizden talep edilen evrakları, randevu günü ve saatinden önce tamamlamalı ve randevu saatine geç kalmamalısınız. Bu evraklardan birinin dahi eksik olduğu durumlarda kimlik yenileme yapılmamaktadır. Yeni nüfus cüzdanı için gerekli belgeler;
Yeni Kimliğin Gelmesi Kaç Günü Bulur?
Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra yeni kimlik kartı, başvuru sahibi tarafından belirtilen adrese PTT aracılığıyla ulaştırılır. Bu anlamda yeni kimliğin adresinize teslimi ortalama bir haftayı bulabilir.