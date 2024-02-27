Cilt no nedir? Yeni kimliklerde cilt numarası öğrenme

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2017 Ocak ayı itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının çipli, dijital ve yeni kimlik kartlarına geçmesi gerektiği duyurulmuştur. Bu konuyla ilgili işlemlerin yapılması için vatandaşlara 31 Aralık 2023 tarihine kadar süre verilmiştir. Vatandaşlardan bu tarihe kadar yeni kimliğe geçmelerinin zorunlu olduğu ve bu tarihe kadar başvuru yapmamış olanlara cezai yaptırım uygulanacağı da söylenmiştir. Yeni tip kimliğe geçiş yapan kişiler için en belirgin fark ise iki kimlik arasındaki fiziksel görünümdür. Örneğin artık yeni tip kimliklerde cilt no farklı yerde yazar. Peki cilt no ne demek? İşte sorunun cevabı…

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Cilt No Nedir?

Yeni tip kimliğe geçişle birlikte kişiler tarafından “Cilt no nedir?” sorusu sorulmaya başlanmıştır. Cilt no, eski tip standart kimlik kartlarında da olan bir bilgidir. Bu numara, birçok resmi işlemde kişilere yardımcı olmaktadır. Cilt numarası, eski tip nüfus cüzdanlarında ise arka kısımda yer alıyordu.

Vatandaşlar, bu numarayı zaman zaman kullansa da ne anlama geldiğini bilmeyebilir. Cilt no, cüzdanın sahibi olan kişinin kayıtlı bulunduğu mahallenin veya köyün bulunduğu ilçedeki aile sıra numarasını ifade eder. Seri numarası ile en çok karıştırılan numara cilt numarasıdır. Fakat seri numarası eski tip kimliklerde ilgili vatandaşın fotoğrafının alt kısmında bulunan dokuz haneli olan numaradır. Üstelik seri numarası rakam ve harflerden oluşur.

Cilt No Ne Demek?

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Peki cilt no ne demek? Eski tip nüfus cüzdanlarının arka bölümü çevrildiğinde bir cilt no ibaresi bulunurdu. Bu numara, cilt numarasını ifade ederdi. Güvenlik amacıyla yeni tip çimli kimlik kartlarında cilt numarasının bulunup bulunmadığı ise kişiler tarafından merak konusudur. Cilt no ibaresi, kimlik kartı sahibinin bağlı bulunduğu mahalle veya köyün bulunduğu ilçeyi ifade ettiğinden birçok resmi işlemde ihtiyaç duyulabilir.

Yeni Kimliklerde Cilt No Öğrenme Nasıl Olur? Yeni kimliklerde cilt no öğrenme konusu, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının arama motorlarında en fazla arattığı konuların başındadır. Ancak yeni nesil kimliklerde bunu öğrenmek mümkün değildir. Çünkü yeni tip çipli kimliklerde cilt numarası bulunmaz. Bu kimliklere güvenlik amacı nedeniyle cilt numarası eklenmemiştir. Ancak cilt numarasını öğrenmek isteyen vatandaşlar İlçe Nüfus Müdürlükleri’ne başvurarak cilt no bilgilerini öğrenebilirler. Bunu yapmanın bir diğer yolu da internettir. Cilt Numarası İnternet Üzerinden Nasıl Öğrenilir? Bu işlem için kişilerin E- devlet kapısını kullanması gerekir. Kişiler, kişiye özel şifrelerini kullanarak e- devlet hesaplarına girebilir ve buradan “Kimlik Bilgilerim” bölümüne ulaşabilirler. Ardından açılan sayfadaki kısımdan cilt numaralarını öğrenebilirler. Bu uygulama, internet üzerinden kısa sürede cilt numarasını öğrenmek isteyenler için oldukça faydalıdır. “Yeni kimliklerde cilt no nerede yazıyor?” sorusuna bu şekilde cevap verilebilir. REKLAM

Yeni Kimliklerde Cilt No Nerede Yazıyor? Çoğu zaman seri numarası ile karıştırılan cilt numarası, vatandaşlar için önemli bir yere sahiptir. Peki cilt no nasıl öğrenilir ve cilt numarası yeni kimliklerin hangi kısmında yazar? Eski tip kimliklerde arka yüzde yazan cilt numarası, yeni tip kimliklere güvenli amacıyla dahil edilmemiştir. Bu nedenle yeni tip kimliklerde cilt numarası yazmaz. Kimlik Kartlarında Neden Çipli Sisteme Geçildi? Yeni nesil çipli kimlik kartlarına geçilmesinin nedenleri arasında; sahteciliği ve hırsızlığı önleme, güvenlik ve vatandaş bilgilerinin daha erişilebilir hâle gelmesi gibi nedenler vardır. Türkiye Cumhuriyeti’nde artık her vatandaşın sahip olduğu kimlik kartları, entegre devre çipi içerir ve böylece kişilerin dijital imzalarına ve biyometrik verilerine ulaşmanın kolaylaşması hedeflenmiştir. Neticede yeni nesil çipli kimliklerin kullanıma geçmesinde asıl hedeflenen güvenliktir. Bu, fiziksel belgelerin sahtesini yapmayı zorlaştırır ve güvenliği mümkün kılar. Yeni Kimlik Kartı ile Eski Nüfus Cüzdanı Arasındaki Farklar Eski nüfus cüzdanıyla yeni kimlik karşılaştırıldığında yeni tip kartlarda bazı farklara rastlanır. Bu noktada “T.C. kimlik no, seri no, adı ve soyadı bilgisi, baba adı, anne adı ve doğum tarihi” bilgileri her iki kartta da yer alır. Ancak yeni kimlik kartlarında cilt no bulunmaz. Üstelik yeni nesil çipli kartların boyutları diğerlerine göre daha küçüktür. Kart boyutları oldukça küçük olduğundan bazı bilgiler kart üzerine yazılmaz. Bunun yerine bazı bilgiler çip üzerinde bulunur. Bunlar; doğum yeri, önceki soyadı, medeni hâli, kan grubu, dini, kayıtlı olduğu yer ve sıra no olarak belirtilir. Veriliş nedeni ve tarihi, geçerlilik tarihi, uyruk, ıslak imza, biyometrik veri ve benzeri bilgiler de yeni kimlik kartlarında çip üzerinde yer alır. Yeni kimlik kartı ücreti nereye, hangi bankaya yatırılır?

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