Kamuda verimlilik ve tasarruf paketi nedir, içeriğinde neler var?
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek geçtiğimiz günlerde ekonomi gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bu kapsamda, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından sağlanan yeni tasarruf paketi ayrıntıları gün yüzüne çıkmaya başladı. İşte yeni kamu tasarruf paketi hakkında merak edilenler...
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Yeni tasarruf paketi ayrıntıları netleşiyor. Bakan Şimşek, Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile kamuda verimlilik ve tasarruf paketi açıklayacaklarını belirtti. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan programın içeriği merak konusu oldu. Detaylar haberimizde...
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BAKAN ŞİMŞEK AÇIKLADI
"Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızla birlikte tasarruf verimlilik paketini açıklayacağız. Bu ilk, bu son olmayacak. Buna benzer harıl harıl yoğun bir şekilde yaptığımız çalışmalarla önümüzdeki dönemde bu dezenflasyon programını ve sürecini nasıl güçlendireceğiz ona yönelik çalışmalarımızı aralıksız devam ettireceğiz. Dolayısıyla program çalışıyor ve çalışmaya devam edecek."
Bakan Şimşek, enflasyonla ilgili dün Merkez Bankasının çok geniş değerlendirmelerde bulunduğunu anımsatarak, şu ifadeleri kullandı:
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"Çok iyi iş çıkartıyorlar. Ekip çok güçlü. Şimdi altını çizmek istiyorum. Piyasada bu işi bilenlerin beklentisi önümüzdeki 12 ayda enflasyonu yüzde 35 civarına ineceği yönünde. Bu bizim öngörülerimizin biraz üzerinde. Fakat biz enflasyon düştükçe, aşağı yönlü ivme kazandıkça piyasa öngörüleriyle bizim hedeflerimiz arasındaki farkın kapanacağına inanıyoruz. Çünkü biz bu konuda kararlıyız. Türkiye'yi fiyat istikrarına kavuşturacağız."
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"EN BÜYÜK ÖNCELİĞİMİZ HAYAT PAHALILIĞI BASKISINI AZALTMAK"
Bakan Şimşek, fiyat istikrarının düşük tek haneli enflasyon anlamına geldiğine değinerek, bu sayede bütün vatandaşların şikayetine köklü bir çözüm sunulacağını söyledi.
Vatandaşın refahını kalıcı olarak artırmanın yolunun "enflasyonu kontrol altına almaktan" geçtiğini dile getiren Şimşek, "Yoksa sürekli bu sarmalın içinde oluruz. O nedenle bizim en büyük önceliğimiz vatandaşımızın bu hayat pahalılığı baskısını azaltmaktır. En önemli hedefimiz az önce de söyledim, enflasyonu tek haneye düşürmektir. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağız. Maliye politikasına ne tür tedbirler gerekiyorsa alacağız." diye konuştu.
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YENİ TASARRUF PAKETİ NEDİR, MADDELERİ NELER?
Az kaynakla etkin projeler yapılacak.
Kamu harcamaları daha sıkı kontrol edilecek.
Mal ve hizmet alım ödenekleri yüzde 10 kesintiye gidilecek.
Yatırım ödeneklerinde ise yüzde 15 kesinti olacak.
Hedef, 100 milyar liralık tasarruf sağlamak.
Tasarruf paketinin ayrıntılarını yarın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıklayacak. Açıklama sonrası haberimiz güncellenecektir.