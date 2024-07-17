Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlıları Fransız güvenlik güçlerinin adadan ayrılmasını istiyor

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Fransa'nın topraklarından 17 bin kilometre uzaklıkta, Hint-Pasifik'teki kolonisi Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlısı Kanak Sosyalist Ulusal Kurtuluş Cephesi Partisi (FLNKS), Fransız hükümeti tarafından gönderilen güvenlik güçlerinin Ada'dan "derhal" ayrılmaları çağrısında bulundu.

Fransız yönetiminin, Yeni Kaledonya'nın yerel halkı Kanakları seçimlerde etkisizleştirmek için hazırlandığı ileri sürülen anayasal reforma karşı çıkan bağımsızlık yanlılarına yönelik baskıları sürüyor.

Yerel basındaki haberlere göre, bağımsızlık yanlısı FLNKS, düzenledikleri basın toplantısında, Yeni Kaledonya’da mayısta başlayan şiddet olaylarının ardından Fransız hükümetinin gönderdiği çok sayıda polis, jandarma ve askerin Ada'dan "derhal" ayrılmalarını istedi.

REKLAM Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan Başbakanı atayıp "FLNKS ile muhatap" olarak tayin etmesini isteyen FLNKS, "siyasi yapıya sahip, tarafsız ve uluslararası statüde" bir diyalog misyonu çağrısı yaptı. FLNKS, ayrıca, Yeni Kaledonya’daki Fransız Yüksek Komiseri Louis Le Franc ve savcı Yves Dupas'ın Ada'dan ayrılmalarını ve gözaltına alınarak Fransa'ya götürülen Yeni Kaledonyalı bağımsızlık yanlılarının Ada'ya geri gönderilmelerini istedi. Fransa, Yeni Kaledonya'ya çok sayıda zırhlı araç ve güvenlik güçleri için ekipman göndermişti.

Yeni Kaledonya'da Fransız hükümetinin anayasal reform girişimine karşı çıkan bağımsızlık yanlıları 13 Mayıs'ta harekete geçmiş, Ada'da çıkan olaylarda 10 kişi hayatını kaybetmişti. Fransız hükümeti, Yeni Kaledonya’da olağanüstü hal ilan etmişti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Fransa'da 30 Haziran ve 7 Temmuz'da yapılan erken genel seçimler öncesi anayasal reform girişimini askıya aldığını duyurmuştu. Kanak lider Christian Tein'in de aralarında bulunduğu 7 bağımsızlık yanlısının tutuklu kalmak üzere 17 bin kilometre uzaklıktaki Fransa'ya gönderilmesinin ardından Ada'da şiddet olayları başlamış, bir polis merkezinin de aralarında bulunduğu bazı binalar ve araçlar ateşe verilmişti.

Yeni Kaledonya'da yerleşimci Fransız seçmenlerin sayısını artırarak yerel halk Kanakları azınlık haline getirecek anayasal reformun yürürlüğe girebilmesi için Fransız parlamentosunun iki kanadının toplandığı kongrede kabul edilmesi gerekiyor. *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.