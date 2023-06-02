EN GENÇ MİLELTVEKİLLERİ KATİP ÜYELİK YAPACAK

İçtüzüğe göre, en genç altı milletvekili, geçici olarak katip üyelik yapacak. Bu kapsamda TBMM Geçici Başkanlık Divanı'nda AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir, AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mesut Bozatlı, AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ile Yeşil Sol Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın görev yapacak.

Geçici Başkanlık Divanı, TBMM Başkanı ve Başkanlık Divanı seçimine kadar görev yapacak.