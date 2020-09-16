Tucson'un yeni neslindeki en önemli farklılıklarından biri de artık iki farklı uzunlukta üretilecek olması. Böylece VW Tiguan Allspace ve Peugeot 5008 gibi 7 koltuklu olarak satın alınabilecek Tucson, bu versiyonunda 5 koltuklu versiyona göre 130 mm daha uzun ve 15 mm daha yüksek ölçülere sahip olacak.