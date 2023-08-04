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        Haberler Gündem Yeni Genelkurmay Başkanı kim oldu? 2023 Yeni Genelkurmay Başkanı Metin Gürak kimdir, kaç yaşında ve nerelidir?

        Yeni Genelkurmay Başkanı belli oldu! Yeni Genelkurmay Başkanı Metin Gürak kimdir?

        Yeni Genelkurmay Başkanı son dakika açıklandı. 3 Ağustos 2023 Perşembe günü gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Toplantısı'nda Genelkurmay Başkanlığı görevine Metin Gürak atandı. Bu kapsamda "Yeni Genelkurmay Başkanı Metin Gürak kimdir, nereli ve kaç yaşında?" sorusu gündeme geldi. İşte, Genelkurmay Başkanı Metin Gürak hayatı...

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        Habertürk
        Giriş: 04.08.2023 - 00:09
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        • 1

          Yaşar Güler’in Milli Savunma Bakanı olmasının ardından boşalan Genelkurmay Başkanlığı koltuğuna kimin oturacağı merak konusu oldu. 3 Ağustos 2023 Perşembe günü gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura Toplantısı'nın ardından yeni GenelKurmay Başkanı belli oldu. Buna göre, Genelkurmay Başkanlığına 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak atandı. Peki, yeni Genelkurmay Başkanı Metin Gürak kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar

        • 2

          YENİ GENELKURMAY BAŞKANI KİM OLDU?

          Genelkurmay Başkanlığı'na 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak atandı.

        • 3

          METİN GÜRAK KİMDİR?

          Metin Gürak, 20 Ağustos 1960 tarihinde Mardin'in Kızıltepe ilçesinde doğdu. 1981'de Kara Harp Okulundan, 1982'de Topçu ve Füze Okulundan mezun oldu. 1985'te Kara Havacılık Okulunu bitirerek kara pilot oldu. 1990'da Kara Harp Akademisi, 1996'da Silahlı Kuvvetler Akademisini bitirdi.

        • 4

          Çeşitli birlik ve karargâhta yürüttüğü görevlerin ardından 49. İç Güvenlik Piyade Tugayı komutan yardımcılığı ve 1. Ordu genel sekreterliği görevlerinde bulundu. 2006'da tuğgeneral rütbesine terfi etti ve 2. Zırhlı Tugay Komutanı olarak görevlendirildi. Tuğgeneral rütbesiyle Genelkurmay İletişim Daire Başkanlığı görevini de yürüttü. Bu görevini yürütürken Ergenekon, Balyoz ve TSK ile ilgili diğer davalar hakkında TSK adına haftalık bilgilendirme toplantıları yaptı.

          2010 yılında tümgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede 2010-2013 arası Kara Harp Akademisi, 2013-2014 arası Kara Havacılık Okulu ve 2014-2015 arası Kara Havacılık Komutanlığı görevlerinde bulundu. 2015 yılında korgeneral rütbesine terfi etti ve 4. Kolordu komutanlığına atandı.

          3 Ağustos 2023 tarihinde alınan YAŞ kararları gereğince Genelkurmay Başkanlığına 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak atandı.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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