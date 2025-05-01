Yeni evlenecek çiftlere indirim kampanyası detayları netleşti! İşte yeni evleneceklere beyaz eşya ve mobilya indirimi yapan firmalar listesi
2025'in 'Aile Yılı' olarak ilan edilmesinin ardından harekete geçen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni indirim kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında, yeni evlenecek çiftlere mobilya, beyaz eşya, ev tekstili ve mutfak eşyaları gibi ürünlerde indirim yapılacak. Yeni evlenecek çiftlere indirim kampanyası detayları belli oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, indirim yapacak firmaları duyurdu ve başvuru detaylarını paylaştı. Peki, 2025 Yeni evlenecek çiftlere beyaz eşya ve mobilya indirimi başvurusu nasıl yapılır, hangi markalarda geçerli? İşte yeni evleneceklere beyaz eşya ve mobilya indirimi yapan firmalar listesi ve başvuru ekranı...
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Yeni evlenecek çiftlere yönelik destekler hız kesmeden devam ediyor. Aile ve Gençlik Fonu ile sağlanan 150 bin TL’lik faizsiz kredi desteğinin ardından şimdi de yeni indirim kampanyası hayata geçirildi. Evlilik hazırlığı yapan çiftlerin ekonomik yükünü hafifletmeyi amaçlayan “Evlenecek Çiftlere Destek Kampanyası” kapsamında beyaz eşya, mobilya, ev tekstili ve mutfak eşyaları gibi ürünlerde yüze 35'e varan indirim yapılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, indirim anlaşması yapılan firmaları ve kampanya detaylarını açıkladı. Peki, yeni evleneceklere mobilya ve beyaz eşya indirimi başvurusu nasıl yapılır, hangi markalarda geçerli, indirim oranları ne kadar?
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EVLENECEK ÇİFTLERE YENİ DESTEK KAMPANYASI GELİYOR!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlenecek çiftlere yeni destek kampanyasının detaylarını açıkladı.
Göktaş, "Bugün, 2025 Aile Yılı kapsamında yeni bir iş birliği protokolünü imzalamak için bir aradayız. Bu iş birliğiyle Aile ve Gençlik Fonundan yararlanacak gençlerimize güzel bir destek sunuyoruz. 20 firmamız, evlenecek gençlerimize özel indirimler sunacak" dedi.
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İşte Bakan Göktaş’ın açıklaması;
Yeni yuvalara, yeni hayatlara bir katkı sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Biraz sonra imzalayacağımız protokolle 20 firmamız, evlenecek gençlerimize özel indirimler sunacak. Ben bu vesileyle tüm firmalarımıza ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Aile,bizi biz yapan değerlerin özüdür, kaynağıdır. Bu özü, bu kaynağı korumak, geleceğimize yapılan en kıymetli yatırımdır. Bu bilinçle, 2025 Aile Yılı’nı bir başlangıç yılı ilan ettik.
Sadece bir yıl değil, yeni bir vizyon, yeni bir yolculuk başlattık. Sayın Cumhurbaşkanımız, Aile Yılını ilan ederken, vatandaşlarımızla müjdeler paylaşmıştı. Onlardan biri de Aile ve Gençlik Fonu kapsamında yürüttüğümüz “Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi”nin 81 ilimizde yaygınlaştırılmasıydı. Ve aynı gün, Türkiye’nin dört bir yanından evlenecek gençlerimizin başvurularını almaya başlamıştık. Bugün 98 bin çiftimizin başvuruda bulunması projeye gösterdikleri ilginin en somut kanıtıdır.
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Program kapsamında ise bugüne kadar 55 bin 296 gencimizin sağlıklı ve güçlü aileler kurmaları için eğitim ve aile danışmanlığı hizmeti sunduk. Aile ve Gençlik Fonu’ndan faydalanan 15 bin 304 gencimize bugüne kadar 1 milyar 147 milyon lira kredi ödemesi gerçekleştirdik. Nikah tarihleri yaklaştıkça hak sahibi çiftlerimize kredi ödemelerini yapmaya edeceğiz.
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Şimdi de, özel sektörümüzün değerli katkılarıyla, her bir çiftimize hayat yolculuklarında yeni imkânlar sunuyoruz. Mobilyadan beyaz eşyaya, ev tekstilinden mutfak eşyalarına kadar özel indirimler Mobilyadan beyaz eşyaya, ev tekstilinden mutfak eşyalarına kadar ihtiyaçlarını karşılayacak ürünleri özel indirimlerle temin etmelerini mümkün kılıyoruz. Destek veren firmalar, mevcut indirimlere ek olacak şekilde %5’ten %35’e varan oranlarda indirimler sağlayacak. Gençler, e-devlet’ten edinecek indirim kodu ile kolaylıkla kampanyadan faydalanabilecek Bunun yanı sıra yerelde de valiliklerimiz, belediyelerimiz, yerel işletmelerimizle iş birliği yaparak, genç çiftlerimize farklı alanlarda destekler sunmaya devam ediyoruz.
Projeden faydalanacak gençlerimiz, e-devlet’ten edinecekleri indirim kodu ile kolaylıkla bu imkândan faydalanabilecek. Bu sayede, gençlerimizin evlilik süreçlerini daha kolay ve huzurlu hale getireceğiz. Gençlerimize destek olacağız. Yeni kurulan yuvalara güç katacağız".
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YENİ EVLENECEK ÇİFTLERE İNDİRİM KAMPANYASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Projeden faydalanacak gençler, e-Devlet üzerinden edinecekleri indirim kodu ile imkândan faydalanabilecek.
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YENİ EVLENECEKLERE İNDİRİM YAPAN FİRMALAR LİSTESİ
20 firma evlenecek gençler için indirim imkanları sunacak.
Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanan gençler için yapılan protokol kapsamında, halihazırda evlenecek gençlere özel indirimler sunmaya başlayacak 20 firmanın ismi şöyle:
"Vestel, Bellona, İstikbal, Mondihome, Arçelik, Beko, Hepsiburada, Kütahya Porselen, Modalife, Karaca, Kelebek, Doğtaş, Lova Yatak, English Home, Fakir, Adore, Hatemoğlu, Tümbir, Damat-Tween, Kip."
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YENİ EVLENECEK ÇİFTLERE NE KADAR İNDİRİM YAPILACAK, YÜZDE KAÇ?
Mobilyadan beyaz eşyaya, ev tekstilinden mutfak eşyalarına kadar birçok ürün için destek veren firmalar, mevcut indirimlere ek olacak şekilde %5’ten %35’e varan oranlarda indirimler sağlayacak.
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HANGİ MARKA NE KADAR İNDİRİM YAPILACAK, YÜZDE KAÇ?
VESTEL: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde satış fiyatı üzerinden net yüzde 30
BELLONA: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 10
İSTİKBAL: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 10
MONDİHOME: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 10
ARÇELİK: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde her bir ürün için 5.000 TL
BEKO: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde her bir ürün için 5.000 TL
HEPSİBURADA: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde 30.000 TL ve üzerine yüzde 10
KÜTAHYA PORSELEN: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 20
MODALİFE: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 5
KARACA: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 15
KELEBEK: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 10
DOĞTAŞ: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 10
LOVA YATAK: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 10
ENGLISH HOME: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 20
FAKİR: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 35
ADORE: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 7
HATEMOĞLU: Kampanya kapsamında tüm ürünlerde satış fiyatı üzerinden net yüzde 35
TÜMBİR: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 20
DAMAT - TWEEN: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 15
KİP: Kampanya kapsamında tüm ürünlerde yüzde 30
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