2000'li yılların sevilen ve unutulmayan dizilerinden olan Sihirli Annem, 22 yıl sonra beyazperdeye uyarlandı. Yapımcılığını Polat Yağcı’nın üstlendiği filmin çekimleri tamamlandı. Eski oyuncuları bir araya getiren yapımın ilk teaser afişi yayınlandı. Böylece Sihirli Annem: Hepimiz Biriz vizyon tarihi netleşti. Öte yandan periler ve fanilerin dünyasında geçen yepyeni bir macerayı konu edinen yapımın kadrosuna yeni isimler dahil oldu. Peki, Sihirli Annem ne zaman vizyona girecek? İşte, Sihirli Annem vizyon tarihi ve oyuncuları hakkında bilgiler…