Yeni evlenecek çiftlere indirim kampanyası! Yeni evleneceklere mobilya ve beyaz eşya indirimi ne zaman ve ne kadar indirim yapılacak?
Yeni evlenecek çiftlere yönelik destekler hız kesmeden devam ediyor. 150 bin TL'lik faizsiz kredi desteğinin ardından şimdi de birçok üründe indirim kampanyası başlıyor. Buna göre yeni evleneceklere beyaz eşya, mobilya, ev tekstili ve mutfak eşyaları gibi ürünlerde özel indirimler yapılacak. Evlenecek çiftlere indirim kampanyası detayları ve indirim anlaşması yapılan firmalar merak konusu olurken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan son dakika açıklaması geldi. Peki, yeni evleneceklere mobilya ve beyaz eşya indirimi ne zaman, hangi firmalar ne kadar indirim yapacak? İşte Bakan Göktaş'ın açıklaması...
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2025 yılının 'Aile Yılı' olarak ilan edilmesiyle birlikte evlilik hazırlığında olan çiftlere yönelik destekler peş peşe hayata geçiriliyor. Bu kapsamda yeni evlenecekleri desteklemek amacıyla mobilya, beyaz eşya, ev tekstili ve mutfak eşyaları gibi ürünlerde indirim kampanyası için düğmeye basıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, özel sektör firmalarıyla protokoller imzalayacak. Bu kapsamda ‘’Evleneceklere mobilya ve beyaz eşya indirimi ne zaman, hangi firmalar ne kadar indirim yapacak?’’ sorularına yanıt aranırken konu ile ilgili Bakan Göktaş’tan son dakika açıklaması geldi. İşte, yeni evlenecek çiftlere indirim kampanyası hakkında detaylar...
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YENİ EVLENECEK ÇİFTLERE İNDİRİM KAMPANYASI!
28 Nisan Pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Aile Yılı'nda evlenecek olan gençleri desteklemeye yönelik çalışmalara değindi.
Aile ve Gençlik Fonu'ndan faydalanacak gençlerin ev kurma süreçlerine de destek olduklarını belirten Bakan Göktaş, 16 firmayla yapılacak indirim protokolüyle, evlenecek gençlere, mobilya, beyaz eşya, ev tekstili ve mutfak eşyaları gibi ihtiyaçlarını karşılayacak özel indirimler sunulacağını duyurdu.
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YENİ EVLENECEK ÇİFTLERE İNDİRİM KAMPANYASI NE ZAMAN?
Yeni evlenecek çiftlere mobilya, beyaz eşya ve züccaciye indirimi kampanyası başvuru tarihleri, şartları, anlaşma yapılan firmalar ve indirim tutarı henüz belli olmadı.
Bakan Göktaş’ın açıklamasına göre, indirim anlaşması yapılacak firmalar ve uygulayacakları indirimlere yönelik kampanya detayları, 30 Nisan Çarşamba günü firmalarla düzenlenecek toplantıyla kamuoyuyla paylaşılacak.
Yapılacak toplantının ardından kampanya başvuru tarihleri ve şartlarının da duyurulması bekleniyor.
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HANGİ MARKALAR NE KADAR İNDİRİM YAPACAK?
Yeni evlenecek çiftlere indirim uygulayacak markalar ve indirim oranları henüz açıklanmadı.
30 Nisan Çarşamba günü firmalarla toplantı düzenlenecek.
Söz konusu toplantı ile birlikte indirim anlaşması yapılacak firmalar ve uygulayacakları indirimlere yönelik kampanya detayları kamuoyuyla paylaşılacak.
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BAKAN GÖKTAŞ'IN KONU İLE İLGİLİ AÇIKLAMASI
"Aile ve Gençlik Fonu'ndan faydalanacak gençlerimizin, ev kurma süreçlerine de destek oluyoruz. Bu kapsamda 16 firmamızla yapacağımız indirim protokolüyle, evlenecek gençlerimize, mobilya, beyaz eşya, ev tekstili ve mutfak eşyaları gibi ihtiyaçlarını karşılayacak özel indirimler sunacağız. İndirim anlaşması yapacağımız firmalar ve uygulayacakları indirimlere yönelik kampanya detaylarını, firmalarımızla 30 Nisan Çarşamba günü düzenleyeceğimiz toplantıyla kamuoyuyla paylaşacağız. Şimdiden 'Aile Yılı'na hassasiyet göstererek, indirim sağlayan tüm firmalara teşekkür ediyorum."
Evlenecek gençlere destek olmak için özel sektöre de çağrıda bulunan Bakan Göktaş, "Aile Yılı'nda gençlere evlilik yolunda destek olmak isteyen tüm firmalarımızı, yapacakları özel indirimlerle protokole dahil olmaya davet ediyoruz. 'Aile Yılı'nda aileyi güçlendirmeye yönelik çalışmalarımız devam edecek."
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