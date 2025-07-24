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        Haberler Sağlık Yeni düzenlemeye aile hekimleri ne diyor? | Sağlık Haberleri

        Yeni düzenlemeye aile hekimleri ne diyor?

        Aile hekimliği düzenlemesiyle ilgili Birlik ve Dayanışma Sendikası'nın hem bazı itirazları hem de talepleri var. Esra Toptaş yazdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.07.2025 - 10:09 Güncelleme: 24.07.2025 - 10:10
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        Yeni düzenlemeye aile hekimleri ne diyor?
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        Yürürlüğe giren yeni aile hekimliği düzenlemesiyle ilgili Birlik ve Dayanışma Sendikası’ndan açıklama geldi. Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, "Biz artık hem aile hekimlerimiz için hem de hastalarımızın sağlığı için gerekli olan kalıcı çözümlerin gerçekleşmesini bekliyoruz.

        1. Emekliliğe yansıyan tek ücret

        2. Yeni ASM’ler

        3. Sağlıkta şiddet yasası

        4. Ücret kesintisi olmadan izin hakkı

        Bunlar gerçekleştiğinde Aile Hekimliği’nde yeni dönemden bahsedebiliriz.

        * Sözleşmeli Aile Hekimliği uygulamasındaki düzenlemenin gerekçesi Aile Hekimliği’nde uzman sayısının 2035 yılına kadar artırılması olarak belirtilmiş. Ancak uzmanlık sınav kadrolarına baktığımız zaman her yıl 3000’in üzerinde hekim TUS ile Aile Hekimliği Uzmanlık eğitimine başlıyor. Bugüne kadar bu uzmanlık eğitimi alanların Aile Hekimliği’nde çalışmasını kolaylaştırmak üzere bir çalışma yapılmadı. 2016-2021 arası 4500 Aile Hekimliği uzmanlık kadrosu açılmış durumda. 2022-2025 arası ise sayı artırılarak 7500 kadro açılmış. Yani sahada çalışan Aile Hekimliği uzman sayısını artırmak için yeni uzman yetiştirmeye değil var olan uzmanların Aile Hekimliği’negeçişini teşvik etmeye gerek var.

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        * Sözleşmeli Aile Hekimliği uzmanlık eğitiminde sahada yaşanan asıl sorun uzmanlık eğitimi yapanların ve onlar rotasyona gittiğinde ASM’de onların yerine vekalet edenlerin yaşadıkları özlük hakkı kayıpları ve iş yüküdür.

        * Şu anda sözleşmeli uzmanlık eğitimi yapan 4000’e yakın hekim yerine rotasyona gittiklerinde görevlendirme ile ASM’lerde çalışan diğer hekimlerin üzerinde en az iki kat iş yükü var ve bunun için normal ücretin dörtte biri kadar ödeme yapılıyor. Yine sözleşmeli uzmanlık eğitimine gidenler destek teşvik ve kronik hastalık izlem ödemelerini alamıyor ve ücret kaybı yaşıyor.

        * Sözleşmeli uzmanlık yapanlara vekaletsiz izin hakkı tanınmalı, görevlendirme yapılacaksa tam ücretlendirme yapılmalı.

        * Sözleşmeli uzmanlık eğitimine gidecek olanlardan rotasyon sırasında kesinti yapılmamalı.

        * İller arası rotasyona gidenlerin özlük hakları desteklenmeli.

        * Yasa değişikliğinin asıl amacı sahada uzman sayısını artırmak olduğu için uzmanlık eğitimi öncesinde -5 yıl değil sonrasında 5 yıl Aile Hekimliği’nde çalışmayı teşvik edici uygulamalar geliştirmek (ASM’de çalışan Aile hekimi uzmanının hakediş ve özlük haklarında iyileştirme vb. ) daha uygun olacaktır. Güncel durumda hastanede çalışan uzman hekimler daha yüksek ücret aldığı için SAHU ile uzman olanlar arasından hastaneye geçişler oluyor. Bu sayede uzmanlık eğitimi alanların sahada çalışmaya devam etmesi teşvik edilip sahadaki uzman sayısı arttırılır.

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