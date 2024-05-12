REKLAM advertisement1

Ailelerin genelde bebek doğmadan önce sünnete karar vermiş olduğunu söyleyen Çocuk Sağlığı Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin, "Her aile kültürel, dini, gelenek görenek nedeniyle bebeğini sünnet ettirecekse bunun için en uygun dönem yeni doğan dönemidir. Yeni doğanlarda yara çok daha çabuk iyileşiyor, bebek çok da fazla hareket etmiyor. Daha büyük çocuklarda sünnet sonrası kanama gibi komplikasyonları daha fazla görüyoruz. İkincisi bebek de travma geçiriyor ama hatırlamıyor. Psikolojik olarak daha büyük çocuklara göre daha az etkileniyor. Bu açıdan bir an önce yapılıp bitmiş oluyor. Bu süreç aileyi de zorlayan bir durum olduğundan erkenden yapılınca sorunlar da geride kalmış oluyor" dedi.

Bazı ailelerin sünnet yaşını çocuğa bıraktığını söyleyen Seçkin, "Bizler 2-6 yaş arasını zorunlu bir durum olmadığı sürece sünneti tavsiye etmiyoruz. Kimlikleri gelişiyor. Bu dönemde çocuklar sünnet olursa psikolojik olarak cinsel hayatlarında sorun yaşayabiliyorlar. Zorunlu bir durum olmadığında biz 5-6 yaş sonrasını öneriyoruz" dedi. HANGİ DURUMDA BEBEK HEMEN SÜNNET EDİLMELİ? Dr. Şirin Seçkin, "Erkek bebek bir yaşına kadar sürekli idrar yolu enfeksiyonu geçirirse bu bebekleri sünnet etmek idrar yolu enfeksiyonu gelişme sıklığını azaltmış oluyor. Bir de bazı bebeklerin doğuştan sünnet derileri çok uzun; bu da bebek çiş yaptıkça penis ucu kızarıyor, enfekte oluyor. Biz çiş çıkışını düz bir çizgi şeklinde görmek istiyoruz; idrarın zorlanmadan çıkmasını istiyoruz ama sünnet derisi uzun olduğunda veya uçta darlık olduğunda bebek damla damla çiş yapıyor. Bazen penis ucu bu tür sorunlar nedeniyle balon gibi şişebiliyor. Bu tarz problemler görüldüğünde hiç beklemeden sünnet yapılması gerekiyor" dedi.

DÜŞÜK KİLO SÜNNETE ENGEL Mİ? Bebek çok prematüre ise ve 2.5-3 kilonun altında ise sünnet yapılmaması gerektiğini söyleyen Seçkin, "Bebek ideal kilosuna geldiğinde ve her şey yolunda olduğunda yapılabilir. Bazen prematüre bebeklerde kasık fıtığı oluyor; bu ameliyat yapıldığında bazen sünnet de yapılıyor. Ancak çocuğun 3 kilo olmasını tercih ediyoruz. Çocuk illa hemen sünnet olacaksa, çoğu aile, 'iyi ki erkenden halletmişiz' diyor" ifadelerini kullandı. REKLAM "SÜNNETİ CERRAH YAPMALI" Sünnette çeşitli teknikler olduğunu kaydeden Seçkin, "Burada önemli olan şey; bu işi bilen çocuk cerrahlarının yapmasıdır. Cerrahlar ne kadar kesmesi gerektiğini biliyor. Bir de sadece yenidoğan döneminde yapılabilecek bir yöntem var. Yüksük gibi bir yöntemle dikiş dahi gerektirmeden sünnet gerçekleştirilebiliyor. Ailelerin kafası yöntem konusunda karışmamalı, cerrah hangi yöntemle daha rahatsa o yöntemle yapılmalıdır. Sünnetle ilgili örneğin sünnet derisinin fazla kesilmesi gibi yapılan bazı hatalar var; bunlar hayat boyu birtakım sorunlara yol açıyor. Modern sünnet, sünnet derisinin çok hafif uzun bırakılması yönünde; çünkü bu derinin birtakım işlevleri var. Çocuğun ilerdeki cinsel hayatının daha iyi olması için yararlıdır. Öte yandan fazla kesildiğinde iyileşme de geç oluyor. Derinin fazla kesilmesi kötü bir şey, az kesilmesi ise zannedildiği gibi kötü bir şey değil. Yenidoğan döneminde bol miktarda yaraya vazalin sürmek gerekiyor ki yara beze yapışmasın. Doku zaten kendi kendine genelde bir haftada iyileşiyor" dedi.