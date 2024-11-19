Yeni doğan bebeğe istismar: Devlet korumasına alındı

Ordu'nun Ünye ilçesinde, bir babanın yeni doğan bebeğine istismarda bulunduğu iddia edildi.

Anneannenin şikayeti üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ordu Ünye'de bir şahsın kendi çocuğuna istismarda bulunduğuna yönelik şikayet üzerine Ordu İl Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir. Sağlık kontrolleri yapılan bebek ve annesi, bakanlığımızca devlet himayesine alınmıştır. Ayrıca uzman ekiplerimizce anneye psikososyal destek hizmeti verilmektedir. Bakanlık olarak yargı sürecine müdahil olarak zanlının en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız" ifadelerine yer verildi.