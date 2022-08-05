Yeni bulduğu endemik bitkiye ölen eşinin ismi verildi

DHA

Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'nde orman mühendisi olarak görev yapan Rasim Çetiner, 3 yıl önce Çameli ilçesinde bulduğu endemik bir bitki türünü fotoğraflayıp, örnekler alarak Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Yıldırım'a gönderdi.

DHA'nın haberine göre Yıldırım tarafından yapılan araştırma ve incelemede bitki türünün dünyada sadece Çameli ilçesinde yetişen bir tür olduğu belirlendi. Doç. Dr. Yıldırım, Türkçe adı 'Denizli Yünlügelini' olarak belirlenen bitkiyi hazırladığı bilimsel makaleyle dünya literatürüne kazandırdı.

Bitkinin bilimsel ismi ise onu ilk bulan kişi Rasim Çetiner'e atfen 'Rindera cetineri' olarak bilim dünyasına kazandırıldı.

Orman Mühendisi Rasim Çetiner, 2 yıl önce ilk bulduğu bitki olan ve adı verilen 'Rindera cetineri'nin güncel durumunu araştırmak için Pamukkale Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürkan Semiz ile Çameli ilçesine gitti.

Arazide bu bitkinin bölgedeki varlığını inceleyen Çetiner, bu kez de yeni bir endemik bitki türünün daha keşfedilmesini sağladı. Bitkiden örnekler alındı. Prof. Dr. Semiz tarafından Pamukkale Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'ndeki laboratuvarda yapılan inceleme ve araştırmada bölgeye has endemik bir bitki türü olduğu belirlendi.

Bölgede 'Hanımperçemi' olarak bilinen bitki türüne yine ilk bulan kişi Çetiner'in 2005'te hayatını kaybeden eşi Alime Çetiner'e atfen 'Achillea alimeana' adı verildi. Bitki, bilimsel makaleyle dünya literatürüne kazandırıldı.

Prof. Dr. Gürkan Semiz, bundan sonra bitkiyi korumak ve biyolojisini anlamak için çalışmalar yürüteceklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Çameli ilçesi Akdağlarda Kargın Yaylası'nda 3 yıl önce bulunan endemik bitki türünü araştırırken, Rasim Çetiner bu kez de farklı özellik gösteren ve yeni olabilecek bir bitki türü fark etti. Önce sahada morfolojik gözlemler yaptık. Daha sonra bitkilerin günümüzde yeni bir tür olup olmadığını en iyi kanıtı olan ve Konya Selçuk Üniversitemizdeki meslektaş bilim insanlarımızın gerçekleştirdiği moleküler DNA çalışmalarıyla da bitkinin yeni bir tür olduğunu belirledik.

Bilimsel makalesini hazırladık ve ülkemizin en prestijli dergisinde yayınlandı. Bitkimiz halk arasında 'Civanperçemi' olarak biliniyor. Yeni bulunan bitki türüne de bilimsel isim olarak Rasim Çetiner'in vefat eden eşinin adı verildi. Bulunan bitki lokal endemik bir bitki. Endemik bitkiler sadece belli bölgelerde yaşayan, yayılışı sınırlı olan ve koruma altında olması gereken türlerdir. Bundan sonraki süreçte bitkiyi koruma, biyolojisi anlama gibi çalışmalar yürütmeyi hedefliyoruz" dedi.

Kendisinin ve vefat eden eşinin isminin bitki türlerine verilmesinden dolayı mutlu olduğunu söyleyen Rasim Çetiner ise "Denizli bitki çeşitliliği açısından zengin bir yerde. Şu an toplamda 2 bin 946 türü var. Bunlardan 498'i endemik tür ve 42'si sadece Denizli'ye özgü. Daha önce bulduğum bitki türünü araştırırken, yeni bir bitki türünü fark ettik. Yapılan inceleme sonucunda endemik olduğu tespit edildi ve hayatını kaybeden eşimin adı verildi.

2005 yılında hayatını kaybeden eşimle 23 yıl evli kaldık. 3 çocuğumun annesidir. Eşimin isminin botanik ve bilim dünyasında yaşaması için teklif edildiğinde çok sevindim. Eşimin ve benim ismim sonsuza dek yaşayacak. Burada amacımız bitki türlerini araştırmak ve biyolojik çeşitliliği ortaya çıkarmaktır. Benim ve eşimin isminin verildiği 2 tür var. Bundan sonra bulduğumuz türlere de yeni eşimin ve çocuklarımın ismini veririz galiba. Ailemiz için övünç kaynağı oldu" diye konuştu