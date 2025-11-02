Yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı
SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'ın yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı
Giriş: 02.11.2025 - 23:49 Güncelleme: 02.11.2025 - 23:49
SHOW TV'nin, MF Yapım imzalı sevilen dizisi 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'ın merakla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. İzleyicisini her hafta farklı bir duyguyla baş başa bırakan dizinin yeni tanıtımı, aile içindeki perde arkası bilinmeyen olayları ve endişeyi gözler önüne seriyor.
