Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon Yeni bölümünden heyecan dolu ikinci tanıtım yayınlandı.

        Yeni bölümünden heyecan dolu ikinci tanıtım yayınlandı.

        SHOW TV'nin, ilgiyle izlenen dizisi 'Sandık Kokusu'nun çarşamba akşamı ekrana gelecek yeni bölümünden heyecan dolu ikinci tanıtım yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda Hasan, Filiz'e yıldız hediye ederken Ayça ile Hakan ayrı ayrı çıktıkları randevuda beraber oturup birbirlerine sataşıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.02.2025 - 22:32 Güncelleme: 16.02.2025 - 22:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Çocuk, Boran'dan gibi gözükecek"
        ABONE OL
        ABONE OL

        SHOW TV’nin, yapımcılığını O3 Medya’nın üstlendiği, ilgiyle izlenen dizisi ‘Sandık Kokusu’nun çarşamba akşamı ekrana gelecek yeni bölümünden heyecan dolu ikinci tanıtım yayınlandı.

        'Sandık Kokusu’nun 46. Bölüm 2. Tanıtımı;

        Yayınlanan tanıtımda Hasan, Filiz’e yıldız hediye ederken Ayça ile Hakan ayrı ayrı çıktıkları randevuda beraber oturup birbirlerine sataşıyor. Karsu, DNA testi sonuçlarından dolayı gerginken Nazan’ın DNA testi sonuçlarıyla oynayıp çocuğu Bora’nın göstermeyi planlaması tanıtıma damgasını vuruyor. Yeni bölümde Nazan’ın yeni planıyla Bora ve Karsu ilişkisinde neler olacağı merak konusu oluyor.

        REKLAM

        'SANDIK KOKUSU’NUN 45. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Nazan, Bora ile arasını düzeltmek için evliliğini kabul ettiğini artık Karsu ve çocukların yalıya taşınma zamanlarının geldiğini söyledi. Karsu başta çocukların tepkisinden endişe duysa da teklifi çok hevesli karşılayan çocuklar ile Karsu, Bora’nın yalısına taşındı. Hakan’ın savaş muhabiri olarak sahalara geri döneceğini öğrenen İhsan çok üzüldü. İhsan’ın üzüntüsünü gören Gülnaz harekete geçti ve Hakan’ın gitmemesi için sahte kalp krizi planını yaptı. Başta şaka olarak başlayan kalp krizi az kalsın gerçek oluyordu. İkiz bebeklerinin heyecanını yaşayan Kıvanç, Irmak’a sürpriz evlenme teklif etmeyi planlarken asıl sürpriz Irmak’tan geldi. Birbirlerine evlilik teklifi eden Irmak ve Kıvanç, karşılıklı evet dediler. Bölüm finalinde Nazan, Karsu ve Bora’nın evliliklerini kutlamak adı altında büyük bir davet verdi. Nazan’ın altında kalmak istemeyen Filiz, Hasan’ın kebapçısında tanıştığı Emel Müftüoğlu’nu sürpriz olarak davete getirdi. Herkes çok eğlenirken davetsiz bir misafir tüm dikkatleri üstüne çekti. Yanında getirdiği küçük çocuğun Bora’nın çocuğu olduğunu söyleyen kadın tüm dengeleri altüst etti ve herkesi şaşırttı.

        'Sandık Kokusu'nun başrollerinde; Özge Özpirinçci (Karsu), Demet Akbağ (Filiz), Engin Öztürk (Bora), Meriç Aral (Irmak), Serkay Tütüncü (Kıvanç), Gözde Seda Altuner (Gülnaz), Pamir Pekin (Hakan) ve Nesrin Cavadzade (Ayça) ve Uğur Yücel (Hasan) gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

        'Sandık Kokusu', yeni bölümüyle çarşamba akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #sandık kokusu
        #Özge Özpirinçci
        #demet akbağ

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Vali Gül'den sahte içki açıklaması
        Vali Gül'den sahte içki açıklaması
        Jose Mourinho'dan Galatasaray'a gönderme!
        Jose Mourinho'dan Galatasaray'a gönderme!
        Doktor tutuklandı!
        Doktor tutuklandı!
        "Derbide yabancı hakem olacak"
        "Derbide yabancı hakem olacak"
        Fenerbahçe derbi öncesi hata yapmadı!
        Fenerbahçe derbi öncesi hata yapmadı!
        Av tüfeğiyle ayaklarından vurup kaçtı!
        Av tüfeğiyle ayaklarından vurup kaçtı!
        "Fenerbahçe iki haftada önemli eşikleri aştı!"
        "Fenerbahçe iki haftada önemli eşikleri aştı!"
        Netanyahu: Hamas'ı ortadan kaldıracağız
        Netanyahu: Hamas'ı ortadan kaldıracağız
        CHP kurultayına "şaibe" soruşturması: İfade veren delege sayısı artıyor
        CHP kurultayına "şaibe" soruşturması: İfade veren delege sayısı artıyor
        Basketbol Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko!
        Basketbol Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko!
        Kışın bugüne kadarki en soğuk günlerini yaşayabiliriz!
        Kışın bugüne kadarki en soğuk günlerini yaşayabiliriz!
        Kahtalı Mıçe son yolculuğuna uğurlandı
        Kahtalı Mıçe son yolculuğuna uğurlandı
        Trump'ın aşı karşıtı sağlık bakanı küresel sağlığı nasıl etkileyebilir?
        Trump'ın aşı karşıtı sağlık bakanı küresel sağlığı nasıl etkileyebilir?
        Aralıklı oruç ile 1 ayda kaç kilo verilir?
        Aralıklı oruç ile 1 ayda kaç kilo verilir?
        TMSF, TÜSİAD'a cevap verdi
        TMSF, TÜSİAD'a cevap verdi
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Selin Geçit!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Selin Geçit!
        Karnabaharı tüketirken bilinmesi gerekenler
        Karnabaharı tüketirken bilinmesi gerekenler
        Grip salgını alarmı! ABD'de okullar tatil edildi
        Grip salgını alarmı! ABD'de okullar tatil edildi
        İyi bir evlilik için dikkat edilmesi gerekenler
        İyi bir evlilik için dikkat edilmesi gerekenler
        Şikâyetlerin ana konusu onlardı
        Şikâyetlerin ana konusu onlardı
        Habertürk Anasayfa