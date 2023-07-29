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        Haberler Yaşam Yeni bir saç modelinin dönüştürücü etkisini gösteren fotoğraflar

        Yeni bir saç modelinin dönüştürücü etkisini gösteren fotoğraflar

        Reddit kullanıcıları, yeni ve eski saç kesimlerine dair paylaştıkları fotoğraflarla, adeta saçların yüzdeki etkisini ortaya koyuyor! İşte saçlarında yaptıkları değişimlerle bambaşka birine dönüşen insanlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2023 - 11:58
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        • 1

          "'Neden olmasın?' diye düşündüm."

        • 2

          "Yıllar sonra esmer oldum."

        • 3

          "Koyu kahverengiye karar verdim ve aşık oldum!"

        • 4

          "30'lu yaşlarımda gri saçlarımı kucaklamaya çalıştım... 7 hafta sonra pes ettim."

        • 5

          "Taze kesim. Ne düşünüyorsunuz?"

        • 6

          “Kaküllerimi kendim kesiyorum! Beklediğimden daha iyi ama hâlâ öğrenecek çok şeyim var.”

        • 7

          “Saçlarım sonunda olması gereken yere döndü.”

        • 8

          “Kakülleri kendim kestim. Daha mı iyi oldu?"

        • 9

          "Ben yaptım!"

        • 10

          "Önce korktum ama sonra kaliteli geldi. Çok beğendim!"

        • 11

          "Katlı kesime geri dönmek istiyorum."

          Kaynak: Reddit

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