"Yeni bir pandemiye hazırız"

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Koç Üniversitesi İş Bankası Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma Merkezi (KUISCID) Direktörü Prof. Dr. Önder Ergönül ile KUISCID Mikrobiyoloji Laboratuvarı Direktörü Prof. Dr. Füsun Can, yaptığı açıklamada, KUISCID'de halk sağlığı açısından sorun oluşturan enfeksiyon hastalıkları alanında çalışmalar yapıldığını belirterek, koronavirüs salgınında dünyaya örnek olacak çalışmalara imza attıklarını kaydetti.

HALK SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN KONULARDA ÇÖZÜM

Prof. Dr. Ergönül, "Covid-19 döneminde aşı etkinliği çalışmaları ve virüsün yayılma dinamiklerini inceleyen çalışmalar yapıldı. Öte yandan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) konusunda erken tanı ve ilaç değerlendirme çalışmaları yapılıyor. Viral etkenlerin toplumda yayılmasına dair çalışmalar yapılıyor. Ayrıca antibiyotik direnci mekanizmalarının saptanması ve mücadele yollarının geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapılıyor. Halk sağlığını tehdit eden konularda çözüm üreten üstelik küresel önemde çözüm üreten çalışmalar yürütmek zaman alıyor ama gruplarımız büyük bir azimle ve umutla çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

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"TÜM DÜNYA ÖRNEK ALDI"

COVID-19 ile ilgili çok önemli çalışmalar yaptıklarını anımsatan Ergönül, sözlerini şöyle sürdürdü: "Merkezimizin en büyük avantajı bu alanda bilgiyi üreterek her adımı bilinçli atması ve bu nedenle de her zaman çok kararlı olmasıydı. Örneğin; yaptığımız geniş taramalarda etkili ilaçları anlayabildik. Favipiravirin kullanılmasının doğru olmayacağını paylaştık. Bir süre sonra Bakanlığımız da kabul etti. Virüsün bulaş dinamiklerini ve maskenin rolünü ilk aylarda belirledik, yayınladık, tüm dünya örnek aldı. Hastalığın ikinci evresinde kullanılan tocilizumabın yararına dair 2020 yılı ortasında yaptığımız çalışma sayesinde tedavi algoritmamızı belirledik ve ölümleri engelledik. Aşının etkinliğini belirlediğimiz çalışmalarımız dünya ölçeğinde aşı tercihlerinde yol gösterici oldu."

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"BENZER BİR PANDEMİ OLDUĞUNDA NE YAPACAĞIMIZI ÇOK DAHA İYİ BİLİYORUZ"

Prof. Dr. Füsun Can ise "Merkezimiz, pandemi başladıktan sonra, 2020'nin sonunda kuruldu; ama benzer bir pandemi olduğunda henüz başından itibaren hazırlıklıyız. Ne yapacağımızı çok daha iyi biliyoruz" dedi.

AMAÇ: DÜNYA ÇAPINDA BİLİM İNSANLARI YETİŞTİRMEK

Prof. Dr. Can, en büyük kazanımın ise bu merkezden dünya çapında bilim insanları yetiştirmek olacağını aktararak, şunları söyledi: "Dünya çapında bilim insanları, dünya çapında yararlı işler yapmakla kazanılır. Var gücümüzle bunun için çalışıyor ve en nitelikli meslektaşlarımızı kazanmaya çalışıyoruz. Bu çerçevede bu bir davet yazısı olsun. Cumhuriyet'in 100. yılını ve Atatürk'ü anmayı çalışmak ve üretmek olarak anlıyoruz. Klişe kutlamalar yerine üreterek, bilimi edinip çalışarak kutlamayı anlıyoruz."