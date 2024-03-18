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        Yeni bir Ahmet Kaya filmi

        Ahmet Kaya'nın Paris'teki hayatını konu alan film, gösterime girmeye hazırlanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2024 - 11:49 Güncelleme: 18.03.2024 - 14:52
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        Yeni bir Ahmet Kaya filmi
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        Ahmet Kaya'nın Paris'teki hayatını konu alan 'İki Gözüm Ahmet: Sürgün', gösterime çıkarılıyor.

        Türkiye'den ayrılıp Paris'te yaşadığı yıllardan esinlenerek çekilen, Gani Rüzgar Şavata’nın yönettiği, 'İki Gözüm Ahmet: Sürgün', gösterime 5 Nisan'da girecek.

        Başrolünde Özgür Tüzer’in yer aldığı filmde; Aleyna Solaker, Serdar Orçin, Ruhi Sarı, Metin Yıldız, Yelda Reynaud ve Ekin Nakkaş da rol aldı.

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        #ahmet kaya

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