Asgari ücret zammının belli olmasının ardından Bağ-Kur priminin ne kadar olduğu merak konusu oldu. Hatırlanacağı gibi en düşük Bağkur primi 5 bin 950.75 TL olarak uygulanıyordu. Bağkur primi, kendi hesabına çalışan bireylerin, ödediği sosyal güvenlik katkısıdır. Peki, "Yeni Bağ-Kur primi ne kadar olacak, en düşük Bağ-Kur primine yüzde kaç zam gelecek?" İşte detaylar...