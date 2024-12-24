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        Asgari ücret zammı belli oldu! Yeni Bağ-kur primi ne kadar olacak?

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 1 Ocak 2025 itibaren geçerli olacak net asgari ücretin 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Asgari ücret zammıyla birlikte birçok kaleme bu oranda zam geldi. Bu kalemlerden biri de Bağ-Kur primi oldu. Peki, "Yeni Bağ-kur primi ne kadar olacak?" İşte 2025 yeni Bağ-Kur primi miktarı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2024 - 23:14 Güncelleme: 24.12.2024 - 23:14
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        • 1

          Asgari ücret zammının belli olmasının ardından Bağ-Kur priminin ne kadar olduğu merak konusu oldu. Hatırlanacağı gibi en düşük Bağkur primi 5 bin 950.75 TL olarak uygulanıyordu. Bağkur primi, kendi hesabına çalışan bireylerin, ödediği sosyal güvenlik katkısıdır. Peki, "Yeni Bağ-Kur primi ne kadar olacak, en düşük Bağ-Kur primine yüzde kaç zam gelecek?" İşte detaylar...

        • 2

          2025 BAĞKUR PRİMİ NE KADAR OLDU?

          En düşük Bağkur primi 5 bin 950.75 TL’den 7 bin 735.98 TL'ye çıkarken ev hizmetinde çalışanların aylık prim ödemesi 6 bin 500.81 TL’den 8 bin 451.05 TL'ye yükseldi.

        • 3

          ASGARİ ÜCRET ZAMMIYLA BİRLİKTE

          Asgari ücretle beraber asgari ücrete endeksli ücretler de aynı oranda değişti. Buna göre 2025 itibarıyla en düşük işsizlik maaşı 7.940 TL’den 10 bin 332 TL’ye yükseldi. En yüksek işsizlik maaşı ise 15.881 TL’den 20 bin 645 TL oldu. Günlük GSS primi 600.80 TL’den 781.04 TL'ye yükseldi.

          Stajyer maaşı 5 bin 100.64 TL’den 6 bin 630.83 TL'ye çıktı.

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