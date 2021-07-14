En çok satan modeli yenilendi!

Alman otomotiv üreticisi Opel, en çok satan modeli olma unvanını taşıyan Astra’yı tamamen yeniledi. Altıncı nesil Astra, markanın SUV modelleri Mokka, Crossland ve Grandland’in ardından Opel’in yeni tasarım çizgisine kavuştu.
Yeni Astra’yla beraber tamamen yeni bir sayfa açan Alman üretici, kompakt modelin iki farklı performans seviyesiyle tercih edilebilecek şarj edilebilir hibrit versiyonlarını da duyurdu. Böylece, Astra şarj edilebilir hibrit teknolojisiyle ilk kez elektrikliye geçiş yaptı.
Öte yandan, Opel'in 2017'de PSA saflarına geçmesinin ardından Astra'da artık Fransız kuzeni Peugeot 308 ile aynı olacak şekilde EMP2 platformunu paylaşmaya başladı.
İÇ MEKANDA MOKKA DETAYI
Markanın yeni yüzü ve temel dış tasarım öğesi olan 'Vizör’le daha dinamik bir görünüme kavuştuğu fark edilen yeni Astra’nın iç mekânında ise geniş ekranlardan oluşan Opel'in Pure Panel olarak adlandırdığı yeni kabin detayları dikkat çekiyor. Pure Panel ilk kez Mokka’da kullanılmıştı. Sistem, sürücü tarafı havalandırmasıyla birlikte yatay biçimde entegre edilen iki adet 10 inç ekrana sahip olmasıyla dikkat çekiyor.
Yeni Astra’yı Rüsselsheim’daki genel merkezinde tasarlayıp geliştiren Opel, modelin üretimine sonbaharda başlayacağını açıklarken, otomobilin Türkiye'ye geliş tarihi ise 2022 olarak belirlendi.
'YENİ BİR ŞİMŞEK DOĞUYOR'
Yeni Astra’yı değerlendiren Opel CEO’su Michael Lohscheller, "Astra ile yeni bir Şimşek doğuyor. Yeni model etkileyici tasarımıyla, sınıfının öncü teknolojileriyle, elektrikli ve mümkün olan en düşük emisyonlara sahip yüksek verimli motor seçenekleriyle yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Yeni nesil Astra’nın markamızın en çok satan modeli olmaya devam edeceğinden ve markamıza birçok yeni müşteri çekmek için gereken her şeye sahip olduğundan eminiz" şeklinde konuştu.
Astra'daki güç seçenekleri benzinli ve dizel versiyonlarda 110 beygir (81 kW) ile 130 beygir (96 kW) arasında değişiyor ve şarj edilebilir hibrit versiyonlarda ise 225 beygire (165 kW) kadar uzanıyor. Benzinli ve dizel motor seçeneklerinde altı vitesli manuel şanzıman standart olarak sunulurken, daha güçlü motor seçeneklerinde ise isteğe bağlı olarak sekiz vitesli otomatik şanzıman da sunuluyor.
Yapılan açıklamaya göre, Astra, 4 bin 374 mm uzunluk ve bin 860 mm genişliğe sahip. Eskisine göre 13 mm artış ile 2 bin 675 mm daha uzun bir dingil mesafesi sunan otomobil, önceki modelden 4,0 mm daha uzun tasarlanmış durumda. Aracın bagaj hacmi ise 422 litre olarak açıklanıyor.
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