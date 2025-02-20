"Yeni aşılarla zatürre ve atak riski azalacak"

Son yıllarda özellikle kış aylarında çok ciddi viral kaynaklı salgınlar yaşandığını dile getiren Türk Akciğer Kanseri Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Berna Kömürcüoğlu, viral enfeksiyonlardan koruyan, dünyada yeni çıkan aşıların Türkiye'de de piyasaya çıkmaya başladığını söyledi. Influenza virüsüne karşı ağır gribi ve zatürreyi önleyen mevsimsel grip aşısının yıllardır kullanıldığını anlatan Prof. Dr. Kömürcüoğlu, özellikle çocuklarda görülen Respiratuar Sinsityal Virüs'e (RSV) karşı yeni aşı geliştirildiğini anlattı.

"PİYASAYA ÇIKTI VE AŞI TAKVİMLERİNİN İÇİNE GİRDİ"

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Bu enfeksiyonun çocukların yanı sıra özellikle yaşlılarda ve KOAH'lılarda hem ciddi atak hem de zatürreye neden olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Kömürcüoğlu, "Bütün dünyada da ülkemizde de bir soğuk algınlığı virüsü olarak bilinen RSV'nin yeni aşısı piyasaya çıktı. Çocukların yanı sıra erişkinlerde de aşının uygulanabilir olması yeni bir gelişme. Böylece ağır KOAH atakları ve hastaneye yatmayı gerektiren zatürre hastalığı önlenebilecek. Çünkü RSV enfeksiyonu özellikle ileri yaşlarda zatürre, solunum yetmezliği ve ölümlere neden olabiliyor. Bu açıdan yeni aşı koruyucu nitelikte sayılabilir. Ülkemizde piyasaya çıktı ve aşı takvimlerinin içine girdi" dedi.

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BAZI AŞILARIN GERİ ÖDEMESİ YOK

Streptokokkus pneumonia bakterisinin neden olduğu bir enfeksiyon olarak bilinen pnömokok hastalığına karşı, Türkiye'de yıllardan beri uygulanan birkaç aşı olduğunu belirten Prof. Dr. Kömürcüoğlu, "Ancak bu aşının da daha geniş kapsamlısı çıktı. Bu aşı da diğer aşıların kapsamadığı yeni pnömokok antijenlerini da kapsıyor. Böylece tek dozla ömür boyu, uzun süre etkinlik sağlıyor" diye konuştu.

Türkiye'de aşı takvimine giren yeni aşıların bir kısmının geri ödemesi bulunmadığını söyleyen Prof. Dr. Kömürcüoğlu, Sağlık Bakanlığı'nın önümüzdeki süreçte bu aşıları da geri ödeme kapsamına almasını beklediklerini dile getirdi.

"BU AŞILARIN KORUYUCU HEKİMLİK AÇISINDAN ÖNEMİ BÜYÜK"

Yeni aşıların koruyucu hekimlik açısından önemli olduğunu anlatan Prof. Dr. Kömürcüoğlu, "Kronik hastalıklardan olan KOAH'lıları, akciğer kanserlileri ve astım hastalarını kış aylarında bu aşılarla koruyarak hastaneye başvuracak hale getirmeden, atak geçirmeden, zatürre olmadan evlerinde en iyi şekilde ayakta tedavi etmeyi amaçlıyoruz. Bu aşıların koruyucu hekimlik açısından önemi büyük. RSV'nin aşısı bütün dünyada yeni çıktı. Son birkaç senenin aşısı. 2023'te Amerika'da FDA onayı aldı. 2024'ten itibaren dünyada piyasaya çıkmaya başladı. Ülkemizde de piyasaya çıktı. Viral enfeksiyonlar için de önemli bir etken" dedi.

"TEK DOZ, ÖMÜR BOYU ETKİ" Prof. Dr. Kömürcüoğlu, aşı yaptırması gereken öncelikli gruplar ile ilgili de şunları söyledi: "Özellikle 50 yaş üzerinde KOAH, bronşit, astım, interstisyel fibrozis kronik solunum yolu hastalığı olan kişilerde, kanser gibi nedenlerle kortizon, kemoterapi gibi immün direnci baskılayıcı ilaç alan kişilerde çok kolay zatürre görebiliyoruz ve bu durum ciddi boyuta ulaşabiliyor. Tedavi başlamadan önce onlara da aşı öneriyoruz. Yaşlılarda da zatürre ve solunum yetmezliğine bağlı ölüm oranları çok fazla görülebiliyor. 60 yaşın üzerindeki kişilere de aşı öneriyoruz. Mevsimsel grip aşısı her yıl, RSV aşısı tek doz olarak yapılıyor ve ömür boyu etkili olarak kabul ediliyor." "DOMUZ GRİBİ SALGIN DÜZEYİNDE" Günümüzde yaygın olarak Influenza A virüsü ile karşılaştıklarını anlatan Prof. Dr. Kömürcüoğlu, "Hastanemize başvuran hastalara solunum yolu örneklerinden viral tipleme yapıyoruz. Özellikle ağır zatürresi olan, yatışı gerektiren KOAH'lı hastalarımızda yaygın mix etken var. Influenza tip A, en hafif geçen mevsimsel bir üst solumun yolu hastalığıdır. Bu yıl H1N1 dediğimiz halk arasında, domuz gribi olarak bilinen hastalık, salgın düzeyinde. Şu ara çok yaygın. Servisimizde birkaç hasta yatıyor. Maalesef bu çok zor geçiyor. İyileşme süreci 10-15 günü buluyor. Geçmeyen öksürük, yüksek ateş, halsizlik, kas ağrısı eşliğinde hastalık uzun sürüyor. Gribal enfeksiyon hastalarında bakteriyel zatürre de gelişebilir. Bu bakteriyel zatürre de hastanın direncini düşürdüğü için ciddi komplikasyona neden olur. Ağır viral enfeksiyonları önleyebilmek, aşıyla korunmak gerekir" dedi. "PİKLERİMİZ OCAK- MART DÖNEMİNE KAYDI" Mevsimsel grip aşısının yanı sıra yeni çıkan RSV aşısını yaşlılara ve ek hastalığı olanlara önerdiklerini kaydeden Prof. Dr. Kömürcüoğlu, pnömokok aşısının özellikle 65 yaş üzerindeki ve ek hastalığı olanlara uygulanması gerektiğini vurguladı. Aşı sayesinde gribal enfeksiyonun hafif şekilde ayaktan atlatılabileceğini kaydeden Prof. Dr. Kömürcüoğlu, "Bu hastalıkların pik dönemi eskiden kasım-aralık gibiydi. Viral piklerimiz şimdi ocak-mart dönemine kaydı. Mart sonuna kadar viral enfeksiyonları görüyoruz. Bu nedenle hala daha aşılama yapabiliriz" diye konuştu.