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YENİ ASGARİ ÜCRET: Ocak 2023 Asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik asgari ücret açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Ocak 2023 yeni asgari ücret ne kadar olacak?

Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren asgari ücret zammı konusunda sıcak bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili "Yükselen enflasyon sebebi ile özellikle sabit gelirli vatandaşlarımızın yaşadığı refah kaybını telafi etmekte kararlıyız." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Giriş: 05.11.2022 - 11:04 | Güncelleme: ABONE OL

  • Asgari ücret zammında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Ocak ayına kısa bir süre kala Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek 2023 yeni asgari ücret zammı hakkında son açıklamaları haberimizde derledik. İşte yeni asgari ücret son durum...

  • TÜİK VERİLERİ İLE 4 AYLIK ZAM ORANI NETLEŞTİ!

    Verilere göre 4 aylık enflasyon rakamlarının hesaplaması sonucunda, memur ve memur emeklileri yüzde 11,84; SSK ve Bağ-Kurlular ise yüzde 10,84 oranında zammı hak etmiş durumda. Ancak Kasım ve Aralık ayı enflasyon oranları açıklandığında maaş zam oranı da değişmiş olacak

  • ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

    Yeni yıl asgari ücret zam oranı henüz açıklanmadı. Aralık ayında yapılacak görüşmeler ile Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından 2023 asgari ücret miktarı netlik kazanacak.

  • CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı özel canlı yayında "Şu anda Vedat Bey ekibiyle birlikte çalışmalarını devam ettiriyor. Önümüzdeki ay ve yeni yıl EYT ile asgari ücretin arka arkaya açıklandığı aylar olacak." dedi.

  • "2023'E BUNLARI AÇIKLAYARAK GİRMİŞ OLACAĞIZ"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Buralardaki ücret politikası da ne durumdaysa bunları da açıklayacağız. Bunlardan en önemlisi asgari ücretin yeniden tespiti çalışması olacak. Bu çalışmayla birlikte gerek sözleşmeliler gerek EYT, yani biz 2023'e bunları açıklayarak girmiş olacağız." mesajını verdi.

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