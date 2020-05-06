Türkiye'de yılın ilk çeyreğinde yaklaşık 220 bin taşıtın kaydı yapılırken, bunların yarısından fazlası İstanbul, Ankara ve İzmir'de trafiğe girdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yurt içinde trafiğe kayıtlı araç sayısı Mart sonu itibarıyla geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,69 artışla 23 milyon 361 bin 22 oldu.
Söz konusu taşıtların yüzde 54,1'ini otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14,4'ünü motosiklet, yüzde 8,2'sini traktör, yüzde 3,6'sını kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
Yılın ilk çeyreğinde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38 artışla 219 bin 747'ye yükseldi. Bu taşıtların illere göre dağılımı incelendiğinde, en çok kaydın İstanbul'da yapıldığı görüldü.
Bu dönemde kentte 79 bin 33 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. İstanbul'u, 20 bin 493 kayıtla Ankara, 12 bin 536 kayıtla İzmir izledi. Böylece Ocak-Mart döneminde trafiğe kaydedilen araçların yarısından fazlası 3 büyük şehirde kayda geçmiş oldu.
Ayrıca, Antalya'da 8 bin 918, Bursa'da 8 bin 532 taşıtın kaydı yapıldı. Listenin başındaki İstanbul'da ocakta 36 bin 31, şubatta 17 bin 625, martta 25 bin 377 taşıtın kayıt işlemleri gerçekleştirildi. Ankara'da Ocak'ta 9 bin 618, Şubat'ta 4 bin 728 ve Mart'ta 6 bin 147 taşıt trafiğe kaydoldu.
Yılın ilk çeyreğinde trafiğe kaydı yapılan araçların illere göre dağılımı şöyle:
İller/Aylar
Ocak
Şubat
Mart
Toplam
İstanbul
36.031
17.625
25.377
79.033
Ankara
9.618
4.728
6.147
20.493
İzmir
5.307
3.104
4.125
12.536
Antalya
3.785
2.535
2.598
8.918
Bursa
3.505
2.089
2.938
8.532
Adana
1.895
1.242
1.823
4.960
Kocaeli
1.847
1.262
1.297
4.406
Gaziantep
1.676
1.045
1.444
4.165
Mersin
1.620
1.054
1.367
4.041
Muğla
1.639
993
1.299
3.931
Diğer
27.617
17.458
23.657
68.732
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