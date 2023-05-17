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Kendi alanına ve sevdiklerine karşı tehdit oluşturan kişilere karşı bir Koç kadar öfkeli ve saldırgan olabilirler. Yengeç burcu özellikleri Yengeç burcunda doğan insanlar utangaç, içine kapanık, duygusal olur. Anılarına bağlı kişilerdir. Geçmişi kolay kolay unutamaz bu da yengeçleri çok incitir çünkü derinlerde sadece kendilerini ve çevrelerindeki insanları düşünürler.

Yengeç Burcu Erkeği, Kadını, Yükseleni ve Özellikleri Nedir?

Yengeçler, etraflarındaki insanların onlar hakkında ne düşündüğünü ve söylediklerini çok önemser. Arkadaşlığa çok değer verirler ve bu nedenle gerçek dostları bir elin parmağı kadardır. Yengeç hassas ve içine kapanık bir burçtur ama aynı zamanda biraz şüphecidir. En yakın arkadaşlarına, ailesine ve sevdiklerine karşı zarif, sevecen ve çok şey verebilen bir kişiliktedir. Yengeç burcu erkeği, kadını, yükseleni ve özellikleri nedir? Yengeç kendini tehdit altında veya savunmasız hissettiğinde, su elementi doğasıyla kabuğunun altına saklanır ve kendi içindeki en kötüyü ortaya çıkarır. Güçlü bir aile geçmişi olmadan, iddialı hedeflere ulaşması onun için zordur.

Yengeç Burcu Kadını Özellikleri

Yengeç insanları genellikle her şeyi geliştirmek, büyütmek ve beslemek isterler. En iyi yönlerinden biri, gelişmiş koruma duygusudur. Yengeç kadını binlerce yönü olan bir kadındır. Kadınsı, çekici, sezgisel ve romantiktir. Özellikle zor zamanlarda, zayıflık ve kırılganlık anlarını güçlü ve sağlam yönüyle değiştirir. Ailede ve çocuklarda doyuma ulaşan kadın olabileceği gibi incinme korkusuyla uzun süre bekâr kalan savunmacı ve kaçamak tavırlar sergileyen kadın da olabilir. Yengeç burcu kadını özellikleri arasında sezgi yatar. Sezgi onun en büyük kaynağı ve hayatının en önemli seçimlerinde ona rehberlik eden değerli bir pusula gibidir. İşte diğer öne çıkan özellikleri:

Anaç

Samimi

Şefkatli

Duygularını yoğun yaşayan

Aileye düşkün

Kaprisli ve kırılgan

Depresyona yatkınlık

Değişken, hassas, duygusal yapı

Geçmişi çok düşünme

Yengeç Burcu Aşk Hayatı

Yengeç için aşk, birbirini beslemek ve bir aidiyet duygusu geliştirmek demektir. Onun kalbine girmek kolay değildir. En yakın arkadaşlarından bile bir şeyler saklar. Hüzünlü düşüncelere yatkın, idealist, duygusal ve hayalperesttir. Yengeç burcu aşk hayatı gerçek aşkını bulduktan sonra partneri için her şeyi yapabilir. Ailesini ve sevdiklerini korumaya alır. Burçlar kuşağında ise yengeç, özel yaşamda en başarılı partnerlerden biridir. Su grubu olan yengeç yine kendi gibi diğer su gruplarıyla iyi anlaşır. Akrep burcunun tutkusu ve gizemli hali Yengeç'in ihtiyacı olan şeydir. Yengeç cinsel ilişkilerde daha hassastır, Akrep daha tutkuludur. Zıt burcu olan oğlakla ise aralarında büyük çekim oluşur. Çoğu durumda Yengeç’in duygusal halleri oğlak burcuna anlamsız gelse de evlilik ilişkisi güzeldir.

Yengeç Burcu Taşı

Bu burç sahip insanlar, olası duygusal hasar karşısında her zaman kabuğunun altına saklanır. Duygusal iniş çıkışlar yaşama konusunda düzenlidirler. Yengeç kadınlarının sezgileri çok iyidir ve genellikle çok duygusal kararlar verirler ki bu bazen zorlayıcı olabilir. Biraz da mantık gerekir. Yengeç burcu taşı Kalsit, Karniola, Pembe Kuvars, Labradorit, Aytaşı, Aventurin ve Rhodonite’dir. Büyük duygu dalgalarını sakinleştirmeye yardımcı olan ve onu taşıyanların duygusal iniş çıkışlarını düzenlemesine yardımcı olan doğal taşlardır.

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Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram