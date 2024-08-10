Yemisi Ogunleye'den altın madalya
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda atletizm kadınlar gülle atma finalleri kazanan Alman sporcu Yemisi Ogunleye oldu.
Giriş: 10.08.2024 - 02:01 Güncelleme: 10.08.2024 - 02:01
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda atletizm kadınlar gülle atma finalleri yapıldı.
Stade de France'da gerçekleştirilen müsabakalarda 20.00 metrelik atışla ilk sırada yer alan Alman sporcu Yemisi Ogunleye, altın madalyanın sahibi oldu.
Avustralyalı Maddison-Lee Wesche, 19.86 metreyle kişisel en iyi derecesine ulaşarak gümüş madalya kazanırken, Çinli Jiayuan Song 19.32 metreyle bronz madalya elde etti.
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