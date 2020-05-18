Yemen ordusu, Ebyen vilayetindeki Suyud Dağı'nı ele geçirdi

AA

Yemen ordusu kaynaklarından alınan bilgiye göre, GGK güçleriyle zorlu bir çatışmanın ardından ülkenin güneyindeki Ebyen vilayetindeki bulunan Suyud Dağı'nda kontrol sağlandı.

Taraflar arasında sabah saatlerinde başlayan çatışmalarda, topçu ateşi, roketler ve katyuşa füzelerinin kullanıldığı belirtilirken, ölü ve yaralı sayısına ilişkin bilgiye yer verilmedi.

Ayrıca çatışmalar sırasında GGK Başkan Vekili Hani bin Berik'in sağ kolu olduğu belirtilen askeri komutan Albay Enis es-Subeyhi'nin esir alındığı kaydedildi.

- Ne olmuştu?

GGK'nin 26 Nisan'da güney illerinde sözde "özerklik" ilan etmesinden bu yana hükümet güçleriyle milisler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Yemen ordusundan 12 Mayıs'ta yapılan yazılı açıklamada, Ebyen ilinin merkezi Zencibar kentindeki GGK milislerine yönelik operasyon başlatılacağı açıklanmıştı.

Yemen'de bir yandan İran destekli Husiler bir yandan da BAE destekli Güney Geçiş Konseyi ile mücadele nedeniyle gün geçtikçe parçalanma derinleşiyor.