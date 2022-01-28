YEMEKTEYİZ'DE BÜYÜK ÖDÜL KAÇ TL?

TV8 ekranlarında Zuhal Topal’ın sunumu ile yayınlanan Yemekteyiz yarışmasında her hafta bir yarışmacı büyük para ödülü sahibi oluyor. Hafta içi her gün ekrana gelen yarışma programında haftanın finali bölümü cuma günleri yapılıyor. Haftanın finalinde 1. olan yarışmacı 15.000 TL para ödülü teslim ediliyor. Haftanın birincisi belirlenirken yarışmacıların puanları kadar Zuhal Topal’ın yaptığı puanlamalar da etkili oluyor.