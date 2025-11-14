Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin Yemekteyiz kim kazandı? 14 Kasım Zuhal Topal’la Yemekteyiz birincisi ve kazanan ismi kim oldu?

        Yemekteyiz kim kazandı? 14 Kasım Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi ve kazanan ismi kim oldu?

        Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 200 bin TL'lik ödülün sahibi bu akşam belli olacak. Hafta içi her gün ekrana gelen programda en çok puanı alan yarışmacı birinci olacak. Yemekteyiz 10-14 kasım haftanın yarışmacıları arasında İman Dumrul, Ahmet Dindar, Betül Çağılcı, Eda Sarıçiçek, Şükran Kaynak yer alıyor. Peki, 14 Kasım 2025 Yemekteyiz kim kazandı, 200 bin TL'lik ödül kimin oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2025 - 14:00 Güncelleme: 14.11.2025 - 14:00
        • 1

          Yemekteyiz birincisi ve kazanan isim merak ediliyor. Beş yarışmacı arasından sadece bir kişi birinci olmaya hak kazanacak. Büyük ödül 200 bin TL. Peki, 14 Kasım 2025 Yemekteyiz kim kazandı, birinci kim oldu?

        • 2

          YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

          Yemekteyiz birincisi henüz belli olmadı. Gün içinde açıklanacak.

        • 3

          YARIŞMACILAR

          İman Dumrul

          Ahmet Dindar

          Betül Çağılcı

          Eda Sarıçiçek

          Şükran Kaynak

