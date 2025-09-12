Yemekteyiz 200 bin TL kazanan isim merak ediliyor. Yarışmacılar yemek konusunda hünerlerini sergiliyor, yarışmacılar puanları belirliyor. Peki Yemekteyiz kim kazandı? 12 Eylül Zuhal Topal’la Yemekteyiz birincisi kim oldu?