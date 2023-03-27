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Yemeksepeti’ne Yeşil Enerji Sertifikası

Online yemek sipariş hizmeti Yemeksepeti, CK Enerji Boğaziçi Elektrik aracılığı ile Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC) sahibi olduğunu duyurdu. Yemeksepeti'nin, yıllık 621.4 bin kWh elektrik tüketiminin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayacağı kaydedildi

Giriş: 27.03.2023 - 11:59 | Güncelleme: ABONE OL
Yemeksepeti’ne Yeşil Enerji Sertifikası
HABERTURK.COM

Online yemek sipariş hizmeti Yemeksepeti, tükettiği elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğini belgelemek için CK Enerji Boğaziçi Elektrik aracılığı ile Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC) aldı.

2001’de kurulan ve Mayıs 2015’te Alman online yemek sipariş platformu Delivery Hero bünyesine katılan Yemeksepeti, I-REC ile yıllık 621 bin 470 kWh’lik elektrik tüketiminin tamamını yeşil enerjiden karşılayacağını duyurdu.

I-REC (Yenilebilir Enerjisi Sertifikası), RECs International tarafından geliştirilen elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğini belgeleyen uluslararası sertifikasyon sistemi olarak açıklanıyor.

ELEKTRİĞİN TAMAMI YENİLENEBİLİR ENERJİDEN

Daha temiz ve sürdürülebilir bir dünya için hem ticarethane hem sanayi tarifesindeki müşterilerine tükettikleri enerjinin yenilenebilir enerji kaynaklardan tedarik edildiğini belgelendirmek üzere uluslararası piyasalarda geçerliliği olan I-REC sertifikasını düzenlediklerini söyleyen CK Enerji Boğaziçi Elektrik Satış Direktörü Hakan Dursun, "Özellikle, Sera Gazı Protokolü (Greenhouse Gas Protocol) çerçevesinde belirlenmiş olan 2. Kapsam’daki satın alınan elektrikten kaynaklı emisyon oranının hesaplanmasına I-REC ile dahil olmak mümkün olabiliyor. Bu şekilde çevre dostu olan firmalarımız karbon emisyon oranlarının azaltımına yönelik büyük bir adım atıyorlar" dedi.

I-REC ile birlikte yıllık 621 bin 470 kWh’lik toplam elektrik tüketimlerinin tamamının yenilenebilir enerjiden karşılanacağını belirten Yemeksepeti Kurumsal İletişim Direktörü Tuba Güven ise, "Yemeksepeti olarak, sürdürülebilir bir gelecek ve çevre dostu bir dünya yaratma amacıyla sürekli olarak yeni adımlar atmaya ve iyileştirmeler yapmaya özen gösteriyoruz. Bu anlayışın bir yansıması olarak I-REC sertifikası alarak, elektrik tüketimimizin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlama kararı aldık" ifadelerini kullandı.

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