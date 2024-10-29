Hardal

Hardal , yiyeceklere baharatlı bir dokunuş katarak lezzeti artırabilen çok düşük kalorili (bir çay kaşığında sadece 5 kalori), düşük karbonhidratlı ve yağsız bir çeşnidir. Hem sarı hem de baharatlı olan çoğu geleneksel hardal, damıtılmış sirke, sarımsak tozu, hardal tohumu, soğan tozu, tuz, baharatlar ve zerdeçaldan yapılır.