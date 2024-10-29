Yemek yerken kullandığımız soslar sağlıklı mı? Sağlıklı ve sağlıksız olanları hangileri?
Yemeklere ilave edilen soslar, çoğumuz için vazgeçilmez bir lezzet kaynağı. Peki yemeklere eklenen bu sosların hangileri sağlıklı ya da sağlığımız için risk oluşturuyor? İşte dikkat edilmesi gereken soslar...
- 1
Neredeyse herkesin evinde sos çeşitlerinden mutlaka bir kaç tane vardır. Yemeklerin yanında mutlaka birbirinden farklı çeşit çeşit soslar görmekteyiz. Büyük bir keyifle tükettiğimiz bu sosların sağlığımıza etkilerini hiç düşündük mü?
- 2
SAĞLIKLI SOSLAR
Sirke
Sirke sandviçlerin üstünü süslemek, salataları süslemek, garnitür olarak kullanmak ve yiyecekleri marine etmek için kullanılabilir. Bu sos neredeyse kalorisizdir (yemek kaşığı başına 0 kaloriden 10 kaloriye kadar) ve sodyum içermez.
- 3
Acı sos
Acı sos, ona baharatlı lezzetini veren kırmızı acı biberlerden yapılır. Çalışmalar, yemeğinize baharat eklemenin doyurucu olabileceğini ve iştahınızı bastırmaya ve muhtemelen metabolizmanızı hızlandırmaya yardımcı olabileceğini göstermektedir.
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- 4
Pesto
Geleneksel pesto, taze fesleğen yaprakları, zeytinyağı, parmesan peyniri ve çam fıstığı ile yapılan bir sostur. Pesto iyi bir çinko kaynağıdır bağışıklığa faydası, yara iyileşmesi ve gelişimsel büyüme için gerekli bir mineraldir.
- 5
Tahin
Tahin, öğütülmüş susam tohumlarından yapılan bir sosdur. Özellikle bitki bazlı protein açısından zengindir, 2 yemek kaşığı tahin bu besinin 5 gramdan fazlasını almayı sağlar.
- 6
Hardal
Hardal , yiyeceklere baharatlı bir dokunuş katarak lezzeti artırabilen çok düşük kalorili (bir çay kaşığında sadece 5 kalori), düşük karbonhidratlı ve yağsız bir çeşnidir. Hem sarı hem de baharatlı olan çoğu geleneksel hardal, damıtılmış sirke, sarımsak tozu, hardal tohumu, soğan tozu, tuz, baharatlar ve zerdeçaldan yapılır.
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- 7
SAĞLIKSIZ SOSLAR
Mayonez
Mayonezin bu listede olmasının başlıca nedeni , küçük bir porsiyon için aşırı yüksek kalorili olmasıdır. Yumurta sarısı, zeytinyağı ve sirke gibi bütün malzemelerden yapılmış olmasına rağmen, bir yemek kaşığı mayonez size 94 kalori ve 10 gram yağa mal olabilir.
- 8
Barbekü sosu
Barbekü sosu kalorisi orta düzeydedir, iki yemek kaşığında yaklaşık 60 kalori vardır, ancak bir porsiyonda büyük miktarda sodyum ve şeker de içerir. Çoğu marka yaklaşık 10 ila 13 g şeker (3 çay kaşığı şekere eşdeğer) ve 280 ila 350 mg sodyum içerir.
- 9
Kremalı salata sosu
Eklenen şeker, ekşi krema, mayonez ve yumurta sarısı ile yapılan kremalı salata sosu kalori, şeker ve doymuş yağ açısından zengindir. Küçük bir porsiyon bir ton kalori içerebilir.
Kaynak: Healthline/Verywellfit
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