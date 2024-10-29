Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Yemeklere eklediğimiz soslar sağlık açısından risk oluşturuyor mu? Sağlıklı ve sağlıksız soslar hangileri?

        Yemek yerken kullandığımız soslar sağlıklı mı? Sağlıklı ve sağlıksız olanları hangileri?

        Yemeklere ilave edilen soslar, çoğumuz için vazgeçilmez bir lezzet kaynağı. Peki yemeklere eklenen bu sosların hangileri sağlıklı ya da sağlığımız için risk oluşturuyor? İşte dikkat edilmesi gereken soslar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2024 - 12:00 Güncelleme: 29.10.2024 - 12:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Neredeyse herkesin evinde sos çeşitlerinden mutlaka bir kaç tane vardır. Yemeklerin yanında mutlaka birbirinden farklı çeşit çeşit soslar görmekteyiz. Büyük bir keyifle tükettiğimiz bu sosların sağlığımıza etkilerini hiç düşündük mü?

        • 2

          SAĞLIKLI SOSLAR

          Sirke

          Sirke sandviçlerin üstünü süslemek, salataları süslemek, garnitür olarak kullanmak ve yiyecekleri marine etmek için kullanılabilir. Bu sos neredeyse kalorisizdir (yemek kaşığı başına 0 kaloriden 10 kaloriye kadar) ve sodyum içermez.

        • 3

          Acı sos

          Acı sos, ona baharatlı lezzetini veren kırmızı acı biberlerden yapılır. Çalışmalar, yemeğinize baharat eklemenin doyurucu olabileceğini ve iştahınızı bastırmaya ve muhtemelen metabolizmanızı hızlandırmaya yardımcı olabileceğini göstermektedir.

        • 4

          Pesto

          Geleneksel pesto, taze fesleğen yaprakları, zeytinyağı, parmesan peyniri ve çam fıstığı ile yapılan bir sostur. Pesto iyi bir çinko kaynağıdır bağışıklığa faydası, yara iyileşmesi ve gelişimsel büyüme için gerekli bir mineraldir.

        • 5

          Tahin

          Tahin, öğütülmüş susam tohumlarından yapılan bir sosdur. Özellikle bitki bazlı protein açısından zengindir, 2 yemek kaşığı tahin bu besinin 5 gramdan fazlasını almayı sağlar.

        • 6

          Hardal

          Hardal , yiyeceklere baharatlı bir dokunuş katarak lezzeti artırabilen çok düşük kalorili (bir çay kaşığında sadece 5 kalori), düşük karbonhidratlı ve yağsız bir çeşnidir. Hem sarı hem de baharatlı olan çoğu geleneksel hardal, damıtılmış sirke, sarımsak tozu, hardal tohumu, soğan tozu, tuz, baharatlar ve zerdeçaldan yapılır.

        • 7

          SAĞLIKSIZ SOSLAR

          Mayonez

          Mayonezin bu listede olmasının başlıca nedeni , küçük bir porsiyon için aşırı yüksek kalorili olmasıdır. Yumurta sarısı, zeytinyağı ve sirke gibi bütün malzemelerden yapılmış olmasına rağmen, bir yemek kaşığı mayonez size 94 kalori ve 10 gram yağa mal olabilir.

        • 8

          Barbekü sosu

          Barbekü sosu kalorisi orta düzeydedir, iki yemek kaşığında yaklaşık 60 kalori vardır, ancak bir porsiyonda büyük miktarda sodyum ve şeker de içerir. Çoğu marka yaklaşık 10 ila 13 g şeker (3 çay kaşığı şekere eşdeğer) ve 280 ila 350 mg sodyum içerir.

        • 9

          Kremalı salata sosu

          Eklenen şeker, ekşi krema, mayonez ve yumurta sarısı ile yapılan kremalı salata sosu kalori, şeker ve doymuş yağ açısından zengindir. Küçük bir porsiyon bir ton kalori içerebilir.

          Kaynak: Healthline/Verywellfit

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu
        Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Cumhuriyet'in 101'inci yılı! "Türkiye Cumhuriyeti mutlu, başarılı ve utkulu olacak"
        Cumhuriyet'in 101'inci yılı! "Türkiye Cumhuriyeti mutlu, başarılı ve utkulu olacak"
        Bayramda çalışan işçiye tam gün ücret
        Bayramda çalışan işçiye tam gün ücret
        "Yaşasın Cumhuriyet!"
        "Yaşasın Cumhuriyet!"
        Prenses Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
        Prenses Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
        Kırmızı çıkmalı mıydı, penaltı var mı?
        Kırmızı çıkmalı mıydı, penaltı var mı?
        20 aylık bilanço: 11 ilde 100 binin üzerinde artçı deprem oldu
        20 aylık bilanço: 11 ilde 100 binin üzerinde artçı deprem oldu
        Osimhen açıkladı: G.Saray'da kalacak mı?
        Osimhen açıkladı: G.Saray'da kalacak mı?
        Ünlü markanın ürettiği tulum peynirinden bakın ne çıktı
        Ünlü markanın ürettiği tulum peynirinden bakın ne çıktı
        Bir derbiye daha Buruk imzası!
        Bir derbiye daha Buruk imzası!
        Beşiktaş'ın milli sporcusunun kahreden ölümü!
        Beşiktaş'ın milli sporcusunun kahreden ölümü!
        "Galatasaray'ın genlerinde var"
        "Galatasaray'ın genlerinde var"
        Yusuf'a çarpıp kaçtı! Küçük çocuk öldü! Ödül gibi ceza!
        Yusuf'a çarpıp kaçtı! Küçük çocuk öldü! Ödül gibi ceza!
        Kirayı eksik gönderenler dikkat!
        Kirayı eksik gönderenler dikkat!
        Damla, 16 yaşındaydı... Cansız bedeni kayalıklara vurdu!
        Damla, 16 yaşındaydı... Cansız bedeni kayalıklara vurdu!
        Derbi sonrası ortalık karıştı: Basın mensubuna saldırı!
        Derbi sonrası ortalık karıştı: Basın mensubuna saldırı!
        Uçakla bile gitmek çok uzun sürüyor!
        Uçakla bile gitmek çok uzun sürüyor!
        "Acı gerçek: Amerikalılar haberlere güvenmiyor"
        "Acı gerçek: Amerikalılar haberlere güvenmiyor"
        Açık ara önde
        Açık ara önde
        Habertürk Anasayfa