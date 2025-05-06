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        Haberler Gündem Güncel Yem karma makinesine düştü | Son dakika haberleri

        Yem karma makinesine düşen besici hayatını kaybetti

        Denizli'de, içine attığı saman sıkışınca ayağıyla müdahale ederken yem karma makinesine düşen İsmet Akca, hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 14:37 Güncelleme: 06.05.2025 - 14:37
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        Yem karma makinesine düştü
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        Denizli'nin Kale ilçesi kırsal Demirciler Mahallesi'nde besicilik yapan İsmet Akca (55), dün saat 22.00 sıralarında büyükbaş hayvanları için yem karma makinesine saman atıp, çalıştırdı.

        Ancak bir süre sonra saman makinenin bıçaklarına sıkıştı. Akca, samanları ayağıyla itmek istedi. Bu sırada ayağını makineye kaptıran İsmet Akca, içine düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi makineyi hidrolik makas yardımıyla parçalayıp, Akca'nın cansız bedenini çıkardı.

        Jandarma ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası İsmet Akca'nın cansız bedeni otopsi için Kale Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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