Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Yelki'de "Güzbel Cafe" açılıyor | Son dakika haberleri

        Güzelbahçe Belesiyesi, Yelki'de "Güzbel Cafe" açıyor

        İzmir'in Güzelbahçe Belediyesi, "Yelki Güzbel Cafe"yi hizmete açıyor. Başkan Mustafa Günay, "Yelki halkımızın Güzbel Cafe talebi vardı. Gelişen ve büyüyen Yelkimize çok yakıştı. Artık halkımız daha uyguna ve kaliteli bir hizmeti almış olacak. Şimdiden halkımıza hayırlı olsun" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 15:36 Güncelleme: 06.11.2024 - 15:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yelki'de "Güzbel Cafe" açılıyor
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İzmir'in Güzelbahçe Belesiyesi "Yelki Güzbel Cafe"yi hizmete açıyor.

        Belediye Başkanı Mustafa Günay, Yelki Mahallesi'ne yapılan kafeye ilişkin yaptığı açıklamada, 2020 yılında başlayan Güzbel kafeleri artıracakları sözünü verdiklerini hazırlatarak, "100 gün çalışma lansmanımızda da söylemiştim, Yelki Güzbel Cafe'ye başlayacağız diye, başladık ve bitirdik. Ne söz verdiysek yerine getirdik"

        Yelki'ye çok yakışacak bir kafe yaptıklarını belirten Başkan Günay, "Kapalı ve açık olarak iki alan yaptık. Kış ve yaz aylarında rahatlıkla vatandaşlarımızın hizmet alabileceği mekan oluşturduk. Çocuklarıyla gelecek ailelerin keyfini çıkarabilecekleri, ayrıca güvenle oyun oynayabilecekleri bir alan yaptık. Yelki halkımızın Güzbel Cafe talebi vardı. Gelişen ve büyüyen Yelkimize çok yakıştı. Artık halkımız daha uyguna ve kaliteli bir hizmeti almış olacak. Şimdiden halkımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

        Yelki Güzbel Cafe'nin açılışı, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde 9 Kasım Cumartesi günü saat 13.00'de gerçekleşecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #izmir haberleri
        #güzelbahçe belediyesi
        #güzbel cafe
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: ABD'nin altın çağı olacak
        Trump: ABD'nin altın çağı olacak
        First Lady'ye zafer öpücüğü
        First Lady'ye zafer öpücüğü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dostum Trump'ı tebrik ederim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dostum Trump'ı tebrik ederim
        Trump'ın kazanma ihtimali arttı, göçmenler yola çıktı!
        Trump'ın kazanma ihtimali arttı, göçmenler yola çıktı!
        Trump ile birlikte kazanan ünlüler
        Trump ile birlikte kazanan ünlüler
        Trump'lı dönemde ABD ekonomisini neler bekliyor?
        Trump'lı dönemde ABD ekonomisini neler bekliyor?
        İşte Trump'a seçimi kazandıran 10 grafik
        İşte Trump'a seçimi kazandıran 10 grafik
        ABD'nin yeni başkanı kim olacak?
        ABD'nin yeni başkanı kim olacak?
        ABD seçiminin yıldızı oldu
        ABD seçiminin yıldızı oldu
        Dünyadan Trump'a tebrik mesajları
        Dünyadan Trump'a tebrik mesajları
        Küllerinden doğdu: Donald Trump'ın dönüşü
        Küllerinden doğdu: Donald Trump'ın dönüşü
        Acemoğlu: Trump 2.0 büyük tehlike
        Acemoğlu: Trump 2.0 büyük tehlike
        Beşiktaş'ın Malmö 11'i
        Beşiktaş'ın Malmö 11'i
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        Deniz Gül tercihini yaptı!
        Deniz Gül tercihini yaptı!
        Sol bek tercihi Okan Buruk'u zorluyor!
        Sol bek tercihi Okan Buruk'u zorluyor!
        Türkiye'nin en parlak beyinlerinden Ecem'in ölümü yasa boğdu: 12 yaşında dünya 2'ncisi olmuş
        Türkiye'nin en parlak beyinlerinden Ecem'in ölümü yasa boğdu: 12 yaşında dünya 2'ncisi olmuş
        Vefat haberini yalanladı
        Vefat haberini yalanladı
        Nasıl dünyanın en değerlisi oldu?
        Nasıl dünyanın en değerlisi oldu?
        "Yeter ki kendi kalemize gol atmayalım"
        "Yeter ki kendi kalemize gol atmayalım"
        Habertürk Anasayfa