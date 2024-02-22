Yelkenler Kardeşlik Kupası için yarışıyor - Diğer Haberleri

Yelkenler Kardeşlik Kupası için yarışıyor - Diğer Haberleri

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Yarış kayıt ücretlerinden elde edilen tüm gelir İleri Yaşam Vakfı’na bağışlanacak.

Marmara Yelken Spor Kulübü tarafından, MASS Arıtma Sistemleri ana sponsorluğunda, 02 Mart 2024

tarihinde İstanbul Boğazı’nda düzenlenecek Kardeşlik Kupası ile tüm yelken tutkunları bir araya geliyor.

TYF programında yer alan ve bu yıl 8.’si düzenlenecek olan, MYK-MASS Kardeşlik Kupası Yarışları, IRC – Destek – Sportsboat sınıflarının katılımına açık olacak.

İstanbul’un doyumsuz doğal ve tarihi güzelliklerinin oluşturduğu büyülü atmosferinde, İstanbul Boğazı

gibi dünyada eşine az rastlanan bir parkurda yapılan yarışlarda yelkencilerin rekabet düzeyi yüksek

mücadelesi, izleyicilere büyük heyecan sunarken görsel bir şölen yaşatacak. Büyük bir heyecana ve

çekişmeye sahne olması beklenen yarışlarda dereceye girecek sporculara ödülleri 4 Mart Pazartesi

günü saat 19.30’da Marmara Yelken Kulübü’nde düzenlenecek kokteylde törenle verilecek.

Kardeşlik Kupası’nın her yıl daha da büyüyerek Türkiye’nin en kapsamlı yelken yarışlarından biri olması hedefleniyor.