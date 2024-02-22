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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Dani Alves tecavüz suçlamasıyla 4.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı! - Futbol Haberleri

        Dani Alves tecavüz suçlamasıyla 4.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı!

        Brezilya Milli Takımı'nın eski yıldızı Dani Alves, genç bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 4.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.02.2024 - 12:50 Güncelleme: 22.02.2024 - 13:07
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        • 1

          Brezilyalı futbolcu Dani Alves'e, İspanya'nın Barselona kentinde bir eğlence merkezinde bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

        • 2

          Barselona İl Mahkemesi, bir yılı aşkın süredir tutuklu bulunan ve hakkında 12 yıla kadar hapis cezası istenen Alves'i, 4 yıl 6 ay hapis, 5 yıl polis denetimi, 9 yıl mağdurdan uzak durma ve 150 bin avro para cezasına çarptırdı.

        • 3

          İspanya’daki yasal prosedür gereği mahkemenin bu kararı nihai olmazken, Alves'in önce Katalonya Adalet Yüksek Mahkemesine, daha sonra da İspanya Yüksek Mahkemesine itiraz etme hakkı bulunuyor.

        • 4

          NELER YAŞANDI?

          30 Aralık 2022 gecesi Barselona'da bir eğlence merkezinin tuvaletinde 23 yaşındaki bir kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan Alves, 20 Ocak 2023'te Meksika'dan Barselona'ya geldikten sonra gözaltına alınmış, ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

        • 5

          İfadesini üç kez değiştiren, son olarak "cinsel ilişkiyi kabul ederek, eşine karşı sadakatsizliğini gizlemek ve eşini korumak için ilk ifadelerinde yalan söylediğini" belirten 40 yaşındaki Alves, bulunduğu Brains 1 Cezaevinden güvenlik gerekçesiyle 23 Ocak'ta Brains 2 Cezaevine nakledilmişti.

        • 6

          Kariyerinde Sevilla, Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain ve Sao Paulo gibi takımlarda oynayan Alves'in, tutuklanmasının ardından son olarak forma giydiği Meksika ekibi UNAM'daki sözleşmesi feshedilmişti.

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