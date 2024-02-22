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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde kuralar çekiliyor! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri - Fenerbahçe Haberleri

        Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde kuralar çekiliyor! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri

        UEFA Konferans Ligi'nde direkt olarak son 16 turuna kalan Fenerbahçe'nin rakibi yarın İsviçre'de gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından belli olacak. İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.02.2024 - 10:26 Güncelleme: 22.02.2024 - 10:26
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        • 1

          UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde son 16 turunun kura çekimi yarın (23 Şubat Cuma) yapılacak.

        • 2

          İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek kura çekiminde, Avrupa Ligi'nde play-off turunu geçmesi halinde Galatasaray'ın, Konferans Ligi'nde de Fenerbahçe'nin rakibi belli olacak.

        • 3

          Avrupa Ligi kurası TSİ 14.00, Konferans Ligi kura çekimi ise TSİ 15.00'te başlayacak.

        • 4

          Play-off'ta 3-2 kazandığı maçın rövanşında bu akşam Çekya ekibi Sparta Prag ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'ın turu geçmesi halinde muhtemel rakipleri arasında Atalanta, Brighton, Bayer Leverkusen, Liverpool, Rangers, Slavia Prag, Villarreal ve West Ham United yer alıyor.

        • 5

          Konferans Ligi'nde grubunu lider bitirerek doğrudan son 16'ya yükselen Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri ise bu akşam oynanacak maçların ardından belli olacak.

          İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri:

        • 6

          Sturm Graz / Slovan Bratislava

        • 7

          Union Saint-Gilloise / Eintracht Frankfurt

        • 8

          Olympiakos / Ferencvaros

        • 9

          Molde / Legia Varşova

        • 10

          Ajax / Bodo/Glimt

        • 11

          Servette / Ludogorets Razgrad

        • 12

          Maccabi Haifa

        • 13

          Real Betis / Dinamo Zagreb

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