Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Erzincan maden kazasında son durum: Anagold Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Demirci'nin ifadesi ortaya çıktı!

        Anagold Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Demirci'nin ifadesi ortaya çıktı: "Çatlaklarla ilgili maili 3 gün sonra gördüm!"

        Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında kayan toprağın altında kalan 9 işçi ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkeme tarafından yurt dışı yasağı ile serbest bırakılan Anagold Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Yalçın Demirci'nin ifadesi ortaya çıktı. Olaydan 2 saat önce sorumlu kişinin, mail adresine bilgilendirme amaçlı 3 adet çatlaklarla ilgili fotoğraf ve önlem aldıklarına dair yazı gönderdiği ile ilgili olarak Demirci, "Ben saat farkı nedeniyle görmemişim. Olaydan sonra direktör arkadaşların beni uyarması sonucunda 3 gün sonra maili gördüm. Zaten böyle durumlarda oradaki sorumlu bütün üst yöneticilere bilgi amaçlı mailler atmaktadır. Bunlar rutin bilgilendirme mailidir. Bununla ilgili aslında sorumlu olan kişi benden herhangi bir talimat almak için bu maili atmış değildir. Normalde iş sağlığı güvenliği eğitiminde ve prosedürlerde bu hususlar ile ilgili maden sahasının çok tehlikeli sınıf kategorisinde bulunması nedeniyle en alttaki işçinin dahi tehlikeyi fark ettiği zaman durdurma yetkisi bulunmaktadır" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 14:10 Güncelleme: 22.02.2024 - 14:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anagold Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Demirci'nin ifadesi ortaya çıktı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2010 yılı aralık ayından beri altın üretimi yaptığı Çöpler Maden Sahası'nda çıkarılıp istiflenen toprak, 13 Şubat saat 14.28'de kaydı.

        9 İŞÇİ TOPRAĞIN ALTINDA KALDI

        DHA'da yer alan habere göre yaklaşık 10 milyon metreküp toprak, 200 metrelik yamaçtan hızla aşağı doğru aktı. 9 işçi, geniş bir alana yayılan toprağın altında kaldı.

        6 KİŞİ TUTUKLANDI, 3 KİŞİ SERBEST

        İhbar üzerine bölgeye Erzincan Jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen 4 savcı tarafından sürdürülen soruşturmada 9 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden 6'sı 'taksirle ölüm ve yaralanmaya neden olmak' suçundan tutuklanırken, aralarında şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Yalçın Demirci ile A.R.K. ve M.T.A., adli kontrol ve yurt dışı yasağıyla serbest bırakıldı.

        İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

        Soruşturma çok yönlü olarak devam ederken, Murat Bayraktar, Şenol Demir, Soysal Doğan, Abdulkadir Cansız, Hüseyin Üstündağ ve Kanada uyruklu Jain Ronald Guille'nin ifadelerinden sonra Yönetim Kurulu Başkanı Demirci'nin de ifadesi ortaya çıktı.

        Çöpler köyü mevkiinde bulunan Anagold Madenciliğin 6 Şubat 2024'te Yönetim Kurulu Başkanı olarak göreve başladığını belirten Cengiz Yalçın Demirci, 2022 Eylül ayı itibarıyla Anagold Madencilik A.Ş'ye ait finansın üst mercilerine koordinasyonun bütçe onay hazırlıklarını, ortaklık ve ilişkileri, finansal raporların üst yöneticilere bildirilmesi ve bunun koordinasyonunun üstlere bildirilmesinden sorumlu olduğunu söyledi.

        "RUTİN PATLAMALAR OLMAKTADIR"

        İfadesinde maden ocağında yaşanan ve yapılan birçok şeyden haberi olmadığını iddia eden Demirci, "Bildiğim kadarıyla olay nedeniyle 9 işçi halen bulunamamıştır. Bunların hangi görevde hangi şirkette çalıştıklarını tam olarak bilmemekle 4 işçinin Anagold işçisi, diğerlerinin ise alt yüklenici işçisi olduğunu biliyorum. Ben alt yüklenicilerin de kimler olduğunu bilmemekteyim.

        "OLAYA NEYİN SEBEP OLDUĞUNU BİLMİYORUM"

        Bu kişilerin hangi amaçla yığın liç de bulunduğunu bilmemekteyim. Bu olaya neyin sebebiyet verdiğini bilmiyorum. Ancak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na verilen bilgide fazla solüsyon ve su verilmediğini bildirdiler. Radar sistemindeki uyarı hakkında, uyarının ne şekilde olduğunu, hangi ivmede olduğunu bilmemekteyim.

        Bu konuyla ilgili DSİ'ye verilen bilgide radar sisteminde olaydan hemen önce hareketlilik olduğunu öğrendim. 2023 yılı aralık ayında radar sistemine ait cihazların bu yıl ki bütçeye girdiğini biliyorum. Hatta alımı ile ilgili onay alındığını bilmekteyim. Bu cihazlar yurt dışından alındığı için alım süreci uzamış olabilir. Alım süreciyle ilgili benim herhangi bir müdahalem ve yetkim bulunmamaktadır.

        Normalde belirli aralıklarla rutin patlamalar olmaktadır. Ancak olayın olduğu gün herhangi bir patlama olup olmadığını bilmemekteyim. Eğer patlama olmuş ise de bunun yığın liç sahasına tehlike arz edip etmediğini bilmemekteyim. Konteynerlerin oraya ne şekilde kimin talimatıyla konulduğunu bilmemekteyim. Yığın liçe ne kadar toprak dökümü yapılıp yapılmadığını bilmiyorum.

        "SORUMLU OLDUĞUMU DÜŞÜNMEMEKTEYİM"

        Herhangi bir teknik bilgiye de sahip değilim. Maden sahası ile sorumlu olan şahsın tutuklandığı için şu an bütün kurtarma operasyonunu ben yönetmekteyim. Ben bu olayla ilgili sorumlu olduğumu düşünmemekteyim" dedi.

        "OLAYDAN 3 GÜN SONRA MAİLİ GÖRDÜM"

        Olaydan 2 saat önce sorumlu kişinin, mail adresine bilgilendirme amaçlı 3 adet çatlaklarla ilgili fotoğraf ve önlem aldıklarına dair yazı gönderdiğini ifade eden Demirci, "Ben saat farkı nedeniyle görmemişim. Hatta olaydan sonra direktör arkadaşların beni uyarması sonucunda olaydan 3 gün sonra maili gördüm.

        "BUNLAR RUTİN BİLGİLENDİRME MAİLLERİ"

        Zaten böyle durumlarda oradaki sorumlu bütün üst yöneticilere bilgi amaçlı mailler atmaktadır. Bunlar rutin bilgilendirme mailidir. Bununla ilgili aslında sorumlu olan kişi benden herhangi bir talimat almak için bu maili atmış değildir. Normalde iş sağlığı güvenliği eğitiminde ve prosedürlerde bu hususlar ile ilgili maden sahasının çok tehlikeli sınıf kategorisinde bulunması nedeniyle en alttaki işçinin dahi tehlikeyi fark ettiği zaman durdurma yetkisi bulunmaktadır.

        Hatta böylesi tehlikeli durumlarda alt yüklenicilerin bile durdurma yetkisi bulunmaktadır. Buradaki durumda en yetkili kişi Jain'dir. Zaten söz konusu olayda durdurma kararı vermiş ancak neden söz konusu yerde incelemelerin yapıldığını bilmiyorum. O kişilerin orada herhangi bir amaçla bulunduklarını bilmiyorum" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Maden ocağı iliç
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Polat çifti için yeni iddianame!
        Polat çifti için yeni iddianame!
        Felaket 24'üncü saniyedeki enerji patlamasıyla geldi!
        Felaket 24'üncü saniyedeki enerji patlamasıyla geldi!
        MSB'den Somali, Bulgaristan ve Avrupa Gökyüzü Kalkanı açıklaması
        MSB'den Somali, Bulgaristan ve Avrupa Gökyüzü Kalkanı açıklaması
        Dani Alves'e hapis cezası!
        Dani Alves'e hapis cezası!
        Rus muhalif Navalny nasıl öldü?
        Rus muhalif Navalny nasıl öldü?
        Taksiden sonra TIR kaldırıma çıktı!
        Taksiden sonra TIR kaldırıma çıktı!
        TÜİK açıkladı! Evlenme 565 bin, boşanma 171 bin!
        TÜİK açıkladı! Evlenme 565 bin, boşanma 171 bin!
        Tartıştığı erkek darp etti! Genç kız bıçakladı!
        Tartıştığı erkek darp etti! Genç kız bıçakladı!
        30 yılda aşırıya ulaştı! 5 metrede devasa büyüklükte
        30 yılda aşırıya ulaştı! 5 metrede devasa büyüklükte
        Suudi Arabistan'da hayata geçen 5 önemli reform
        Suudi Arabistan'da hayata geçen 5 önemli reform
        Görüş mesafesi sıfır! Elle arama yapılıyor!
        Görüş mesafesi sıfır! Elle arama yapılıyor!
        1.5 yıl izlediler... Türkiye'de ilk!
        1.5 yıl izlediler... Türkiye'de ilk!
        Baba, çocuğunu rehin aldı! Operasyon
        Baba, çocuğunu rehin aldı! Operasyon
        Müşteri kapma kavgasında amcasını öldürdü!
        Müşteri kapma kavgasında amcasını öldürdü!
        Aslansın yaparsın!
        Aslansın yaparsın!
        "Evleri ayırdık ama henüz boşanmadık"
        "Evleri ayırdık ama henüz boşanmadık"
        Önüm arkam sağım solum ‘Influencer’!
        Önüm arkam sağım solum ‘Influencer’!
        Habertürk Anasayfa