17 yaşındaki genç kız kendisini darp eden arkadaşını bıçakladı!
İstanbul'da, iddiaya göre; 3 genç arasında sokakta yaşanan tartışmada, 17 yaşındaki S.N.K. adlı genç kız, tartıştığı kendisini darp eden M.E.Ö. isimli erkeği bıçakla yaraladı. Polis ekipleri S.N.K.'yi gözaltına alırken, hastaneye kaldırılan M.E.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay sonrasında yaşananlar bir kişinin cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, mahalle sakini Esma Karahan, "Bir kızın sesini duydum uyandım. Balkondan baktığımda bir çocuk yerde yatıyordu. Çocuğun başında bir kız bekliyordu. Bekleyen kız 'İsteyerek yapmadım' diyordu" ifadelerini kullandı
İstanbul'da olay, 21 Şubat Çarşamba saat 06.10 sıralarında Gaziosmanpaşa'daki Karadeniz Mahallesi'nde yaşandı.
SOKAKTA TARTIŞMAYA BAŞLADILAR
DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, bir arkadaşlarının evinde film izleyip, alkol alan 3 arkadaş ev sahibi arkadaşlarıyla yaşanan tartışma sonrasında birlikte evden ayrıldı. Evden ayrıldıktan sonra 3 kişiden S.N.K. (17) ve 21 yaşındaki M.E.Ö. sokakta tartışmaya başladı.
HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR
S.N.K. isimli genç kız tartışma sırasında kendisini darp eden M.E.Ö.'yü bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. S.N.K. ile yanındaki kız arkadaşı, emniyete götürürken, yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı M.E.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
OLAY KAMERAYA DA YANSIDI
Olay sonrasında yaşananlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde, yerde kanlar içinde yatan M.E.Ö.'ye sağlık ekiplerinin müdahale ettiği görüldü.
"BEN SAKİNİM DİYE BAĞIRIYORDU"
Çevre sakini Songül Yiğit, "Ben mutfaktaydım. Ses gelince pencereye çıktım. Sokakta 2 kız, 1 genç çocuk vardı. Kızlardan birinin elinde bıçak vardı. Sokakta yolun karşısına yürüdüler. Kızlardan biri sürekli 'Ben sakinim' diye bağırıyordu. O çocuğun kızlara saldırdığını, yerde tekmelediğini gördüm" diye konuştu.
"ÇOCUK BİR SANİYE KADAR BEKLEDİ SONRA YERE DÜŞTÜ"
Olay sonrasını anlatan Songül Yiğit, "Esmer kız karşıdaki binanın önünde oturdu. Kızlardan diğeri onu da dövdü, o sırada 'Polisi çağır' dedi. İkisi de yaralının başında bekledi. Yarasına baskı yaptılar. Kızlardan sarışın olan kan içinde kalmıştı, herhalde sevgilisiydi. Çocuk bir araca yaslandı, bir saniye kadar bekledi sonra yere düştü. Kızlar onu bırakmadı. Kızlardan biri polise 'Bizim haberimiz yok' dedi önce. Sonra ikisi de 'Ben vurdum' dedi. Polis ikisini de arabaya koydu götürdü. İnşallah yaşar çocuk, keşke tartışmayın diye bağırıp uyarsaydım, ona üzülüyorum. Gözlerimle gördüm, genceciklerdi" dedi.
"İSTEYEREK YAPMADIM DİYORDU"
Mahalleli Esra Karahan ise, "Bir kızın sesini duydum uyandım, balkondan baktığımda çocuk yerde yatıyordu, kız ise 'Ben bir şey yapmadım, isteyerek yapmadım' diyordu. Başında bekledi. Biz ambulansı aradık. Ambulans ve polis gelince kızı uzaklaştırdı. Çocuğu ambulansa koyup götürdüler. Polisler iki kızı da arabaya aldı. Çocuğun yanında bekleyen kızdı 'Ben isteyerek yapmadım' diyen" diye konuştu.